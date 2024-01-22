Социальный день на фестивале фонарей Lights&Dreams: кто может пройти бесплатно

Уже в этот четверг, 25 января Фестиваль фонарей Lights&Dreams, который проходит на "Співочому", откроет двери для социально незащищенных категорий населения. Бесплатно попасть на фестиваль могут дети войны, дети сироты, люди с инвалидностью I-II категории и, конечно, представители ВСУ. Другие категории населения, среди которых ВПЛ и пенсионеры, получат скидку на вход в 25%.

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"Мы знаем, как важно сейчас поддерживать моральное состояние и получать положительные эмоции. Так что хотим сделать приятное тем людям, которые по определенным причинам не могут попасть на фестиваль, но очень хотят!", – говорят организаторы.

Напомним, сейчас в парке "Співоче" проходит фестиваль фонарей "Lights & Dreams". Это настоящий парк иллюминаций и масштабных световых инсталляций, каждая из которых достигает 7 метров в высоту.

В общей сложности более 50 000 фонариков, 10 километров шелка и 140 000 квадратных метров парка превратили "Співоче" в иллюминационную сказку.

Где: парк "Співоче" (ул. Лаврская, 31)

Время работы: 16:00-21:00

Стоимость билета для льготных категорий – 150 грн

Вход для вышеперечисленных категорий – бесплатный при наличии удостоверения.