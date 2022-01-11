Сотня бутылок в минуту: река Тиса несет тонны мусора из-за стихийных свалок

По реке Тиса из Украины в Венгрию плывут тонны мусора. Его скорость достигает 100 бутылок в минуту.

Об этом заявил экоактивист Артем Приходько, передает "Хмарочос". По его словам, причина кроется в стихийных свалках.

Приходько подчеркнул, что в Закарпатской области система вывоза мусора не охватывает 12% жителей, для которых не создали необходимые условия. Это привело к тому, что люди выбрасывают отходы на стихийные свалки и в реки.

Активист добавил, что во время паводков мусор также смывается с гор в Тису и другие реки, превращая их в "мусоропроводы".

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Приходько убежден, что большая часть ответственности на местной власти.

В свою очередь эколог Оксана Станкевич-Волосянчук пояснила, что в январе на Закарпатье поднялся уровень воды в реках и течение уже отнесло мусор в Словакию.

В октябре 2021 года Национальному антикоррупционному бюро передали уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением из-за расположения свалки мусора возле Тисы.

В июне OBOZREVATEL уже писал, как украинцы превратили реку Тиса в свалку мусора. Проблема уже несколько лет как стала международной.