Сотни 'Выриев', 'Мавиков' и 'Старков': Порошенко привез новую партию дронов Татьяне Чорновол и подразделениям на южный фронт

Петр Порошенко привез очередную партию FPV-дронов и другой техники бригадам на южное направление. В одной из бригад воюет легендарная Татьяна Чорновол, которая в первые часы полномасштабного вторжения спасала украинские ракеты "Нептун" и "Стугни", затем прикрывала столицу. А позже овладела FPV-дронами.

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О своей очередной поездке в военные Порошенко рассказал в соцсетях.

"В любой ситуации – помогай Армии. Наша команда живет этим кредо, и именно поэтому сегодня мы приехали с техникой в бригады, уничтожающие врага на Юге. Только что узнали, что в бригаде нашей Тани Чорновол заканчиваются FPV-дроны — мы уже в пути. Очень рады видеть ее и наших друзей: морских пехотинцев, бойцов из артиллерийской и ракетной бригад. Благодаря этим воинам выстоял Юг", – пишет Петр Порошенко.

"Наша Татьяна Чорновол – невероятная. В кратчайшие сроки полюбила летать дронами, так же как уничтожать враждебные цели из ПТРК "Стугна". И то, и то у нее получается все равно прекрасно. Не ожидает, когда об обеспечении ее 126-й отдельной бригады ТРО вспомнит государство, а находит возможности закрыть потребности до наступления кризиса. А мы в этом помогаем", – рассказывает пятый Президент.

"В прошлый раз привозили дроны "Мольфар", на этот раз – сотню не менее крутых FPV "Вирий" 10 PRO. Конечно, ночные "Мавики", потому что хоть они и дефицитны, но без них никак. Новый РЭБ "Шатро" 5D. Зарядные станции, десяток дизельных обогревателей и детекторов дронов "Ванильный сахарок". Это – техника, которую мы законтрактовали раньше", – объясняет Петр Порошенко.

"Я FPV-дроны, которые получаю от Петра Алексеевича, уже давно работаю. Они прекрасны, дают хороший результат. У меня долетает в цель почти каждый дрон. Сейчас у меня их осталось на один вылет. И тут мне привезли еще 100 штук", – не скрывает эмоций Черновол. Говорит: теперь можно некоторое время не беспокоиться, где достать дроны. "Это единственный источник дронов, потому что я не взвод БПЛА, я противотанковый взвод, и мне по штатке дроны не дают. А я хочу работать", – говорит Татьяна.

"Ночные мавики пойдут на бригаду, потому что это ночные стримы, это контроль того, что делает враг ночью. Ночные дроны очень ценны, они нужны бригадам для контроля полосы", – объясняет Чорновол.

34-я отдельная бригада береговой обороны на этапе формирования. Состоит она из бойцов терробороны, которые не допустили захвата Николаева и защищали Херсонщину.

"Сейчас важно их усилить – здесь сотня FPV-дронов "Старк", ночные "Мавики", РЭБ "Шатро" от Фонда Порошенко. Привезли и несколько десятков дизельных обогревателей, зарядные станции и полсотни детекторов дронов "Ванильный сахарок", – отмечает Порошенко.

"Совет видеть и 406 отдельную артиллерийскую бригаду, с которой работаем с первых дней полномасштабного вторжения. Для них мы разбирали крупную китайскую стену из "Мавиков", пригоняли грузовики DAF и стирально-душевые комплексы. Сегодня завезли им новые РЭБы "Шатро" и дизельные обогреватели", – показывает технику пятый Президент.

Бойцам 360-й отдельной береговой ракетной бригады передали стирально-душевой комплекс и зарядные станции

"Наша самая большая сила – это наша Армия. Должны ее поддерживать", – убежден Петр Порошенко.