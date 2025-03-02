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Сотни "Выриев", "Мавиков" и "Старков": Порошенко привез новую партию дронов Татьяне Чорновол и подразделениям на южный фронт

Глеб Иванов
Общество
3 минуты
2,9 т.
Сотни 'Выриев', 'Мавиков' и 'Старков': Порошенко привез новую партию дронов Татьяне Чорновол и подразделениям на южный фронт

Петр Порошенко привез очередную партию FPV-дронов и другой техники бригадам на южное направление. В одной из бригад воюет легендарная Татьяна Чорновол, которая в первые часы полномасштабного вторжения спасала украинские ракеты "Нептун" и "Стугни", затем прикрывала столицу. А позже овладела FPV-дронами.

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О своей очередной поездке в военные Порошенко рассказал в соцсетях.

"В любой ситуации – помогай Армии. Наша команда живет этим кредо, и именно поэтому сегодня мы приехали с техникой в бригады, уничтожающие врага на Юге. Только что узнали, что в бригаде нашей Тани Чорновол заканчиваются FPV-дроны — мы уже в пути. Очень рады видеть ее и наших друзей: морских пехотинцев, бойцов из артиллерийской и ракетной бригад. Благодаря этим воинам выстоял Юг", – пишет Петр Порошенко.

Сотни "Выриев", "Мавиков" и "Старков": Порошенко привез новую партию дронов Татьяне Чорновол и подразделениям на южный фронт

"Наша Татьяна Чорновол – невероятная. В кратчайшие сроки полюбила летать дронами, так же как уничтожать враждебные цели из ПТРК "Стугна". И то, и то у нее получается все равно прекрасно. Не ожидает, когда об обеспечении ее 126-й отдельной бригады ТРО вспомнит государство, а находит возможности закрыть потребности до наступления кризиса. А мы в этом помогаем", – рассказывает пятый Президент.

"В прошлый раз привозили дроны "Мольфар", на этот раз – сотню не менее крутых FPV "Вирий" 10 PRO. Конечно, ночные "Мавики", потому что хоть они и дефицитны, но без них никак. Новый РЭБ "Шатро" 5D. Зарядные станции, десяток дизельных обогревателей и детекторов дронов "Ванильный сахарок". Это – техника, которую мы законтрактовали раньше", – объясняет Петр Порошенко.

"Я FPV-дроны, которые получаю от Петра Алексеевича, уже давно работаю. Они прекрасны, дают хороший результат. У меня долетает в цель почти каждый дрон. Сейчас у меня их осталось на один вылет. И тут мне привезли еще 100 штук", – не скрывает эмоций Черновол. Говорит: теперь можно некоторое время не беспокоиться, где достать дроны. "Это единственный источник дронов, потому что я не взвод БПЛА, я противотанковый взвод, и мне по штатке дроны не дают. А я хочу работать", – говорит Татьяна.

Сотни "Выриев", "Мавиков" и "Старков": Порошенко привез новую партию дронов Татьяне Чорновол и подразделениям на южный фронт

"Ночные мавики пойдут на бригаду, потому что это ночные стримы, это контроль того, что делает враг ночью. Ночные дроны очень ценны, они нужны бригадам для контроля полосы", – объясняет Чорновол.

34-я отдельная бригада береговой обороны на этапе формирования. Состоит она из бойцов терробороны, которые не допустили захвата Николаева и защищали Херсонщину.

"Сейчас важно их усилить – здесь сотня FPV-дронов "Старк", ночные "Мавики", РЭБ "Шатро" от Фонда Порошенко. Привезли и несколько десятков дизельных обогревателей, зарядные станции и полсотни детекторов дронов "Ванильный сахарок", – отмечает Порошенко.

Сотни "Выриев", "Мавиков" и "Старков": Порошенко привез новую партию дронов Татьяне Чорновол и подразделениям на южный фронт

"Совет видеть и 406 отдельную артиллерийскую бригаду, с которой работаем с первых дней полномасштабного вторжения. Для них мы разбирали крупную китайскую стену из "Мавиков", пригоняли грузовики DAF и стирально-душевые комплексы. Сегодня завезли им новые РЭБы "Шатро" и дизельные обогреватели", – показывает технику пятый Президент.

Бойцам 360-й отдельной береговой ракетной бригады передали стирально-душевой комплекс и зарядные станции

"Наша самая большая сила – это наша Армия. Должны ее поддерживать", – убежден Петр Порошенко.