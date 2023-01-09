Сотни листовок и желтые ленты: патриоты мощно напомнили оккупантам, что Крым – это Украина. Фото

Активисты в оккупированном Крыму провели очередную смелую акцию сопротивления. Патриоты в Евпатории, Ялте и Феодосии напомнили оккупантам, что полуостров, несмотря ни на что, остается территорией Украины.

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В этих городах появились новые украинские граффити, листовки и желтые ленты, которые стали символом сопротивления захватчикам. Соответствующие фото опубликовал Telegram-канал "Желтая лента" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Мы напоминаем рашистам, что Крым – это Украина", – говорится в публикации.

В "Желтой ленте" рассказали, что всего за последнюю неделю активисты распространили более 500 листовок. Ежедневно там получают новые заявки на вступление в движение.

Причем жители оккупированного Крыма – одни из лидеров по активности. Это доказывает, что Крым – это Украина, а оккупантам пора собирать чемоданы, отметили патриоты.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты активно готовятся к обороне в Крыму. Подразделения армии РФ получили значительные повреждения мест базирования, поэтому пытаются отодвинуться как можно дальше от передовой.