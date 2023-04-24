'Сошлись все факторы': в ГУР объяснили, почему для оккупантов так важен Бахмут

Для русских оккупационных войск захват Бахмута в Донецкой области важен, потому что это единственное место, где они имеют определенный тактический успех. При этом захватчики несут огромные потери.

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Об этом начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов рассказал в интервью "РБК-Украина". "Это единственное, скажем так, место, где ценой огромных потерь они имеют определенный тактический успех", – сказал он.

По словам Буданова, российской пропаганде чем-то нужно "кормить" общество, поэтому оккупанты уже и рады бы отступить от Бахмута, но командование против.

"И на фоне отсутствия успехов где-либо в другом месте они стоят перед проблемой, что даже своему "оболваненному" обществу нужно что-то показать, какую-то победу. Это единственное место, где у них хоть что-то удается. Кроме того, туда добавляется то, что в свое время Пригожин заявил, что он Бахмут возьмет. Он бы уже и рад петлять оттуда, но не может. То есть здесь просто все сошлось", – объяснил он.

Глава ГУР МО отметил, что потеря любых позиций – это плохо.

Он также прокомментировал попытки оккупантов вести наступление на Угледар.

"Это, кстати, очень показательная история, максимально показательная. Она показательна по всем аспектам – начиная с того, кто вел там наступление, и заканчивая тем, к чему они пришли", – сказал Буданов.

При этом он заверил, что угрозы захвата Угледара пока нет. Однако какие-то подробности глава ГУР отказался рассказывать.

Следует отметить, что экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий отметил, что удержание Бахмута - тяжелое решение для командования Вооруженных сил Украины, однако это важно с политической и гуманитарной точки зрения. Если же украинские воины отойдут на другие позиции, то с военной точки зрения глобально на ситуацию на фронте это не повлияет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Самые ожесточенные бои на 425-е сутки полномасштабной войны в Украине продолжаются за Бахмут и Марьинку Донецкой области.

– Враг сосредоточен на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где защитники страны за минувшие сутки, 23 апреля, отразили около 60 атак.

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