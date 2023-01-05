Солнечное цунами, ядерная бомба и биооружие: что предсказала Ванга на 2023 год

В темные дни Второй мировой войны, слепая ясновидящая, известная во всем мире как Баба Ванга, предсказала много значимых событий, – от 11 сентября до прихода к власти Дональда Трампа. Ее сравнивают с Нострадамусом, и, как говорят, ее видения верны на 85 %, включая трагедию в Чернобыле, смерть принцессы Дианы и распад Советского Союза.

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Как сообщает History, поскольку слепая мистик решила не документировать свои предсказания, о их достоверности ведется много споров. Многие надеются на хорошие пророчества в 2023 году, но они полны гибели и мрака. Создан некий список самых известных прогнозов по видениям легендарной пророчицы, относящийся к 2023 году.

Одно из самых тревожных предсказаний связано с Солнцем и орбитой земли. Солнечное цунами или "солнечная буря", так называемое явление на поверхности солнца, представляющее собой вспышки и активные выбросы массы, способные достигнуть Земли. От этого могут возникнуть геомагнитные бури, которые теоретически могут привести к возгораниям электрических сетей и вызвать масштабные разрушения. В истории зарегистрирован весьма драматический пример, известный как Керрингтонское событие 1859г. Оно вывело из строя телеграфные сети, вызвало пожары и поражения электрическим током. Если бы такое произошло в современном мире наполненном электроникой, последствия для коммуникаций и услуг повседневной жизни были бы фатальными. Самым негативным последствием может стать смещение Земли с орбиты, хотя подробности этого не освещались. Изменение положения планеты может нарушить ее идеальное равновесие. Это приведет к необратимым последствиям и изменению климата и уровня моря. Если Земля приблизится к Солнцу, это повлечет за собой повышение излучения и температуры, таяние ледников, повышение уровня моря, создавая глобальную чрезвычайную ситуацию. Однако, если планета отдалится от Солнца, наступит новый ледниковый период с долгими ночами, что повлечет за собой совершенно другой набор катастроф. Также Вангой было предсказано, что "большая страна" будет проводить лабораторные исследования биологического оружия с испытанием его на людях, что приведет к гибелям тысяч.

На данный момент конвенция ООН запрещает подобные эксперименты, но некоторые страны, такие как Китай, в фоновом режиме, уже имеют потенциальные подразделения по биологическому оружию. Это кажется довольно уместным в свете последних накаленных событий. Неясно, какую страну имела в виду Ванга, как неясны и масштабы подобных экспериментов. Связано ли это с вирусами или вооруженными вариантами, которые могут покинуть лабораторную среду, но подобные эксперименты нарушили бы конвенцию о запрете разработки биологического оружия, производства токсинов и антигенов. Этот прецедент имеет место, поскольку запрет раньше нарушали Советский Союз и Ирак.

Среди многочисленных предсказаний было предупреждение о взрыве атомной электростанции. Это жуткое предположение последовало за предполагаемым предсказанием чернобыльской катастрофы. Это вызывает много тревог и беспокойств у лидеров других стран по поводу ядерной катастрофы в Украине. Продолжается война, Россия сохраняет контроль вокруг Запорожской атомной электростанции, и любая незначительная ошибка оккупантов, может привести к катастрофе, которая повлечет тяжелые последствия для многих европейских стран.

Самым загадочным предсказанием болгарской провидицы на 2023 г. было предположение, что естественные роды будут запрещены. Якобы правительственные лидеры призовут выращивать всю человеческую жизнь в лаборатории.

Лидеры и медицинские эксперты якобы смогут решать, кто родится, а родители выбрать черты лица, такие как цвет волос и глаз. Несомненно, это якобы одно из самых невероятных предсказаний провидицы, но оно подпитывает некоторые опасения по поводу падения рождаемости.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ванга предсказывала Земле катаклизмы.

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