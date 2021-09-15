Солнечно и небольшие дожди: погода порадует теплом перед волной похолодания

Погода в Украине 16 сентября обещает быть сухой и довольно летней. Несмотря на то, что теплее всего будет на западе, здесь пройдут небольшие дожди.

Об этом сообщил Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, на западе страны неожиданно потеплеет. Столбики термометров днем покажут +23 ... + 26 градусов. Ночью ожидается +8 ... + 12. Днем в Ровенской и Волынской областях, а также в Закарпатье дождь.

В то же время в других регионах температура, наоборот, немного снизится. Так, немного прохладнее будет в восточных областях. Днем температура воздуха здесь не поднимется выше +17 ... + 19 градусов. Ночью термометры покажут +6 ... + 8.

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На севере ожидается +18 ... + 20 градусов днем и +7 ... + 9 ночью.

На юге и в центральных областях будет тепло. Днем погода порадует летними +22 ... + 24, ночью ожидают +12 ... + 14.

В Киеве 16 сентября будет незначительная облачность, погода установится сухая и достаточно теплая. Температура воздуха +19 ... + 21 градуса днем и + 9 ... + 11 ночью.

Как сообщал OBOZREVATEL, климатолог Вера Балабух спрогнозировала, что нынешняя осень в Украине будет теплой и сухой. Критически низких температур в регионах не ожидается.