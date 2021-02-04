'Оля ничего не боялась!' В Запорожье погибла молодая анестезиолог, спасая от пожара пациентов: подробности

В Запорожской областной инфекционной больнице во время пожара в ночь с 3 на 4 февраля погибла 26-летняя врач-анестезиолог Ольга Глива, которая проработала в этом медицинском учреждении всего несколько месяцев. В ночь трагедии девушка была на дежурстве. Ее коллега покинул реанимацию незадолго до взрыва, а Ольга не успела этого сделать.

Подробнее об этом в материале OBOZREVATEL.

В областной инфекционной больнице Ольга Глива начала работать только в конце 2020 года. До этого она закончила ординатуру.

"Светлая девушка, можно сказать, еще ребенок. Только начала жить, работала с огромным желанием. Она все время бежала, торопилась, хваталась буквально за все, ей все было интересно. И такая смерть. С ней на дежурстве был ее коллега, парень. Но незадолго до пожара он вышел из реанимации, а Оля там осталась. Вот так не повезло", – рассказала одна из медиков в больнице.

"Ольга Сергеевна в полной мере выполнила свою миссию на этой Земле – до последней своей минуты пыталась спасать жизни своих пациентов", – сообщается в Facebook Запорожского государственного медицинского университета.

Что произошло в эту ночь и в чем причина такого пожара – сейчас разбираются правоохранители. "Могу сказать одно – смерть была мгновенной и безболезненной, никто из четырех погибших не страдал. А что там произошло, пусть уже выясняют другие органы", – сказал врач скорой.

Также в результате ЧП пострадали еще двое человек. По словам доктора, они не были в тяжелом состоянии.

"Возможно, им станет хуже после такого стресса, не знаю. Но травмы были средней тяжести. Не повезло только четверым", – говорит он.

В Запорожском медицинском институте об Ольге помнят, говорят, она была одной из лучших студенток.

"Закончила с отличием, хорошая, отзывчивая девушка, очень ответственная. Ее оценки сами за себя говорят", – рассказали в деканате факультета, где училась погибшая.

"Мы позавчера с ней так тепло общались, столько смеялись. Сколько же она работала, сутками напролет, иногда по несколько дней подряд. Сама переболела коронавирусом. Это такой сильный человек, огонь в человеческом образе. Как она любила медицину…" – рассказал нам ее знакомый Иван Дарий.

На свой страничке в соцсети он написал, что Ольга была стипендиаткой Всеукраинской научной программы "Завтра.UA".

"Чудесная, солнечная, умная, сильная, веселая, вдохновляющая. Работала с тяжелыми пациентами в отделении COVID-19. Сама болела короновирусом. После этого снова переболела вирусной инфекцией, осложненной пневмонией. Но несмотря на это, она вернулась в "красную зону". Оля мечтала работать в медицине, мечтала, что наступит время, когда государство будет с уважением относиться к медикам", – написал Иван.

Ольга родом из Кропивницкого, ее мама тоже медик, работает медсестрой.

"Оля действительно со школы мечтала стать врачом. Другого выбора у нее и не было. Очень умная, способная девушка, ей все давалось легко. С ней всегда было весело, она ко всем относилась хорошо. Я, когда прочитала, что Оля погибла, то не поверила. Хотя кто еще мог быть в самом эпицентре коронавируса? Только Оля, потому что она ничего не боялась", – поделилась с нами ее бывшая одноклассница.