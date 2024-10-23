Согреем украинского воина: ВСУ получат 250 дизельных печей от Порошенко

Силы обороны Украины в преддверии зимы получат сотни чрезвычайно актуальных во время заморозков дизельных печей. Это только первая партия из тысячи, которую удалось заказать.

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Об этом, как сообщила пресс-служба "Европейской солидарности", рассказал лидер партии Петр Порошенко.

"Уже начинаются заморозки, особенно зимно в окопах и блиндажах. Раньше для тех, у кого есть возможность возить себе дрова, мы уже изготовили и поставили полторы тысячи буржуек", – напомнил Порошенко.

Сейчас были приобретены также дизельные печки, которые не только позволяют отапливать помещение не хуже буржуйок, но и работают гораздо тише.

"Одна такая штука на дизеле способна обогревать помещение площадью 40-45 квадратных метров. Работает тише, ее дольше хватает. Мы выкупили все, что было на складе. Здесь сейчас 250 таких печок. Есть и такие, которые работают от электросети", – показывает пятый президент.

"Каждая зима на фронте морозная. Ребята постоянно в холоде. Потому наша команда готовится заранее. Делаем все, чтобы нашим воинам было тепло зимой", – говорит Порошенко.