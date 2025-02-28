Socar, Monatik и БФ 'Твоя опора' собрали более 2 млн грн на психосоциальную помощь детям

Собранные средства направлены в Семейный центр ментального благополучия "Твоя опора", где помогают детям и их семьям преодолеть психологические последствия войны. Здесь дети и их семьи могут получить необходимую поддержку, чтобы преодолеть последствия пережитого и вернуться к полноценной жизни.

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Особенно острой является ситуация в Бучанском районе, где проживает более 100 тысяч детей, переживших оккупацию или вернувшихся после эвакуации. Многие страдают от ПТСР, тревожности, депрессии и других психологических расстройств.

"Помощь, которую оказывает Семейный центр ментального благополучия "Твоя опора", чрезвычайно важна. Мы искренне благодарим всех, кто присоединился к этому благотворительному проекту и помог собрать средства в поддержку детей, пострадавших от войны. Благодаря нашим совместным усилиям еще больше детей получит необходимую психологическую поддержку и будет полноценной жизни", – говорит Елена Осипчук, PR-директор SOCAR Energy Ukraine.

"Если мое присутствие на инициативе способно привлечь больше внимания, помочь собрать больше средств и стать частью нашей общей истории – я всегда радостно приобщаюсь. Нас с фондом "Твоя опора" объединяет многое: благотворительное собрание во время туров, помощь ВПЛ, социальные инициативы. Поэтому когда Валерия Татарчук предложила мне приобщиться, я без колебаний согласился и создал кастомные дизайны для наших открыток и чашек. Я искренне благодарен украинскому бизнесу, который поддерживает такие инициативы и объединяет людей вокруг них", – отмечает MONATIK.

"Детская психика очень уязвима, особенно во время войны. Наш центр ментального благополучия – место, где дети находят поддержку, безопасность и возможность восстановиться. Благодаря партнерам, таким как SOCAR и MONATIK, мы можем помогать еще большему количеству семей, нуждающихся в психологической поддержке. Вместе мы возвращаем детям веру в добро и будущее", – комментирует основательница БФ "Твоя опора" Валерия Татарчук.