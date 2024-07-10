Собственный пруд с рыбой и чемпионат по армреслингу: о чем мечтают бойцы

Каждый шестой работник компании "Метинвест" мобилизован в Вооруженные силы Украины. Более 9 тысяч сотрудников защищают независимость Украины с начала войны, а около тысячи защитников, включая ветеранов АТО, уже вернулись к работе. Они рассказали, как адаптировались к мирной жизни, и о своих мечтах.

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Эдуарду Аноткину, который до мобилизации работал в доменном цехе, пришлось сказать неправду своей пожилой маме: перед тем как отправиться на фронт, сказал ей, что едет охранником в больницу в Днепре.

"Война закаляет по-другому. Я – тренер по армлифтингу и армреслингу, и после года на фронте я вернулся домой и решив возобновить свою жизнь и тренировку спортсменов. Спорт для меня – это психологическая адаптация, ведь армреслинг моя страсть еще с юности! Общий тренерский стаж – более 25 лет, 10 из которых я тренирую будущих чемпионов. В этом году мой воспитанник Евгений Григорий успешно выступил на отборочных соревнованиях по армреслингу Украины и попал в сборную. Я готовил его к чемпионату Европы, где он занял призовые места. Теперь на очереди чемпионат мира", – говорит Аноткин.

А работник "Метинвеста" Павел Новиков до войны мечтал о пруду для разведения рыбы: успел его выкопать и запустить мальков, но война все разрушила.

"Сосед сообщил, что мой дом и пруд разбиты. Теперь мечтаю все восстановить, но когда это станет возможным – не знаю", – говорит Павел.

Он пошел в военкомат добровольцем и стал стрелком в 17-й отдельной танковой Криворожской бригаде. Сначала обороняли Кривой Рог, а осенью Новиков принимал участие в деоккупации своей малой родины – Великоалександровской громады.

"Я родился и 22 года прожил в селе Давидов Брид. С теплотой вспоминаю собратьев и горжусь херсонцами, которые выстояли и встречали освободителей радостно и искренне. Но скучаю по родному дому и делу в Давидовом Броде, потому что их разрушили вражеские снаряды", – говорит Новиков.

Как известно, в "Метинвесте" Ахметова разработали и ввели уникальный учебный курс для сотрудников "Герои рядом". В настоящее время его проходят 1200 руководителей предприятий компании в регионах присутствия. Также в компании запустили видеокурс по взаимодействию с ветеранами войны, которые вернулись с фронта в гражданскую жизнь и проходят путь адаптации на предприятиях. Проект создан в сотрудничестве с военной психологией, кризисной интервенткой Еленой Никольской.