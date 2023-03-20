Собратья пришли отдать честь: похоронили эстонского воина-добровольца Иво Юрака, погибшего под Бахмутом. Фото

В последний путь провели эстонского воина-добровольца Иво Юрака. Он погиб под Бахмутом, защищая Украину.

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Почтить защитника пришли среди других его собратья. Об этом сообщил воин 23-й бригады ВСУ Ярослав Головко.

"Состоялись похороны эстонского воина-добровольца Иво Юрака, погибшего в бою с российской армией под Бахмутом. Мужчины его подразделения, выведенные из боя, все пришли отдать честь", – отметил он.

При этом Головко не уточнил, где именно похоронили Иво Юрака.

Следует отметить, что о гибели гражданина Эстонии стало известно 10 марта. Он сражался с агрессором в рядах Интернационального легиона. Он получил смертельные ранения 7 марта, когда попал под российский артиллерийский обстрел.

Герой присоединился к Интернациональному легиону осенью 2022 года. Журналисты сообщили, что Иво Юрак – бывший офицер сил обороны Эстонии.

Он стал первым эстонцем, погибшим, защищая Украину от российского полномасштабного вторжения. Издание выразило соболезнование близким воина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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