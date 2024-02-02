Собирался пересечь границу: овчарка пограничников сорвала план мужчины, который хотел незаконно попасть из Украины в Румынию

Пограничники Измаильского отряда на берегу Дуная задержали мужчину, который планировал пересечь государственную границу и на резиновой лодке добраться до села Пардины. Село расположено в уезде Тулча в Румынии.

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Эту информацию опубликовали в официальном Telegram-канале Силы обороны юга. Незаконным туристом оказался житель Измаила.

"Свой замысел мужчина решил реализовать рано утром, в темноте. На шум среагировала немецкая овчарка Фрея. Прибыв на место, пограничники обнаружили 53-летнего мужчину", – говорится в сообщении.

У нарушителя границы была резиновая лодка с насосом, спасательный жилет, заброды, весла, бутылка воды и несколько шоколадных батончиков. То есть все необходимое, чтобы добраться до Румынии.

Пограничники составили на гражданина протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дело направлено в суд.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Закарпатье двое мужчин пытались на лодках пробраться в Венгрию. Однако пограничный наряд вместе с четвероногим помощником остановил их.

Также мы сообщали, что на Закарпатье пограничники Мукачевского отряда вытащили из реки Тиса 28-летнего жителя Ривненщины, незаконно пытавшегося попасть в Венгрию. Мужчина нуждался в помощи, потому что не имел сил самостоятельно выбраться из воды.

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