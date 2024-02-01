Пытались 'форсировать' Тису: пограничный наряд с собакой разрушил планы молодых людей на лодках пробраться в Венгрию. Фото

На Закарпатье двое мужчин пытались на лодках пробраться в Венгрию. Однако пограничный наряд вместе с четырехлапым помощником остановил их.

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Эту информацию опубликовали в официальном Telegram-канале Госпогранслужбы Украины. Молодые люди, которые были в спасательных жилетах и имели две резиновые лодки, пытались переплыть реку и пересечь границу, чтобы попасть в Венгрию.

Однако их планам помешал пограничный наряд и служебный пес по имени Фрей.

В отношении этих нарушителей были составлены административные протоколы, и ведется расследование для установления всех лиц, причастных к этому инциденту.

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области пограничники поймали еще одного нарушителя, пытавшегося незаконно бежать за границу в военное положение. 22-летний житель Кривого Рога спрятал свой загранпаспорт в лотке с едой.

Как сообщал OBOZ.UA. Недавно на Закарпатье пограничники Мукачевского отряда извлекли из реки Тиса 28-летнего украинца, пытавшегося незаконно попасть в Венгрию. Мужчина нуждался в помощи, потому что не мог выбраться из воды.

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