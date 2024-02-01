Пытались "форсировать" Тису: пограничный наряд с собакой разрушил планы молодых людей на лодках пробраться в Венгрию. Фото
На Закарпатье двое мужчин пытались на лодках пробраться в Венгрию. Однако пограничный наряд вместе с четырехлапым помощником остановил их.
Эту информацию опубликовали в официальном Telegram-канале Госпогранслужбы Украины. Молодые люди, которые были в спасательных жилетах и имели две резиновые лодки, пытались переплыть реку и пересечь границу, чтобы попасть в Венгрию.
Однако их планам помешал пограничный наряд и служебный пес по имени Фрей.
В отношении этих нарушителей были составлены административные протоколы, и ведется расследование для установления всех лиц, причастных к этому инциденту.
Ранее сообщалось, что в Закарпатской области пограничники поймали еще одного нарушителя, пытавшегося незаконно бежать за границу в военное положение. 22-летний житель Кривого Рога спрятал свой загранпаспорт в лотке с едой.
Как сообщал OBOZ.UA. Недавно на Закарпатье пограничники Мукачевского отряда извлекли из реки Тиса 28-летнего украинца, пытавшегося незаконно попасть в Венгрию. Мужчина нуждался в помощи, потому что не мог выбраться из воды.
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