Собирались ехать в село: появились подробности о семье, убитой РФ ракетным ударом по дому в Умани. Фото

Россия во время ракетного удара по жилому дому в Умани убила целую семью: жену, мужа и ребенка. Они должны были с утра ехать в село, однако так и не проснулись.

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Об этом в комментарии "Суспільному" рассказала знакомая погибших Наталья Торчинская. Она уточнила, что была знакома, в частности, с мужем Романом, но они не были близкими друзьями.

По словам Натальи, Роман был участником АТО. Во время несения службы он получил ранения, однако продолжил помогать своим побратимам.

"Постоянно завозил им гуманитарную помощь. Роман был очень добрый, искренний и жизнерадостный", – сказала она.

В доме, куда попала ракета, жила мать мужчины. Роман с семьей приехал накануне трагедии.

"Заночевали и должны были ехать в село, чтобы сажать картошку. Однако они так и не проснулись. У него остался старший брат, отец Романа погиб давно", – добавила Наталья Торчинская.

Напомним: всего в результате ракетного удара РФ по многоэтажке в Умани Черкасской области погибли по меньшей мере 23 человека. Все обнаруженные тела удалось идентифицировать. Также неизвестна судьба двух женщин. Спасены при разборе завалов 17 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 28 апреля в Умани ракета РФ попала в многоэтажку, разрушив целый подъезд, в котором было 46 квартир. В разрушенном подъезде проживало 109 человек;

– после очередного теракта в России сделали циничное заявление об ударах по домам в Умани и Днепре, в результате которых погибли дети. В минобороны государства-агрессора разместили фотографию с запуском ракет и надписью "Цели достигнуты".

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