Собака спасла своего хозяина перед ракетным ударом на Львовщине: если бы я остался в доме, меня бы уже не увидели. Видео
Житель Золочевского района на Львовщине, где российская ракета убила пятерых человек, рассказал, как ему спасла жизнь собака. Животное стало скулить перед взрывом, мужчина вышел из дома и остался жив.
Об этом Богдан рассказал "Радио Свобода". По его словам, около половины третьего ночи его овчарка в вольере стала скулить (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Если какие-то взрывы, она у меня скулит. Я встал, говорю "тихо", утихомирил. И я себе лег дальше, это же позднее время. Потом снова, я выхожу, успокаиваю. А тут хлопок. Я был в кухне, если бы я был в доме – то вы бы уже сегодня меня не видели. Потому что посмотрите, что в доме творится", – сказал мужчина.
Напомним, 9 марта оккупационные войска РФ во время очередной массированной атаки ударили по Львовской области. Российская ракета упала в жилой зоне в Золочевском районе, убив пятерых человек.
Как сообщал OBOZREVATEL, в сеть попало фото собаки, хозяев которой убила ракета РФ. На снимке животное лежит на руинах дома в Золочевском районе Львовщины.
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