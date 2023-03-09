Его хозяев убила ракета РФ: сеть тронуло фото собаки на руинах дома во Львовской области. Фото
На месте разрушенного жилого дома в Золочевском районе Львовской области заметили собаку. Животное лежит на одеяле в руинах дома.
Сеть растрогал снимок пса, хозяев которого убила российская ракета. Об этом сообщает "Суспільне Львів" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
По информации местных СМИ, хозяева собаки погибли в результате ракетного удара государства-террориста России. Как известно, жертвами РФ в Золочевском районе Львовщины стали 5 человек.
"Собака лежит на обломках разрушенного российской ракетой дома. Владельцы животного погибли", – говорится в сообщении.
Напомним, ночью 9 марта Россия массированно атаковала Украину дронами-камикадзе Shahed и ракетами, из-за чего есть попадания в энергообъекты, пострадавшие и погибшие.
Ранее сообщалось, что украинские защитники ночью 9 марта сбили 34 российские ракеты и четыре дрона-камикадзе иранского производства, которыми оккупанты атаковали ряд регионов. Всего враг осуществил 81 пуск ракет разного базирования.
Как сообщал OBOZREVATEL, во время массированной ракетной атаки в ночь на 9 марта во Львовской области ракета упала в жилой зоне. В результате действий россиян есть погибшие среди мирных жителей.
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