Его хозяев убила ракета РФ: сеть тронуло фото собаки на руинах дома во Львовской области. Фото

На месте разрушенного жилого дома в Золочевском районе Львовской области заметили собаку. Животное лежит на одеяле в руинах дома.

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Сеть растрогал снимок пса, хозяев которого убила российская ракета. Об этом сообщает "Суспільне Львів" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По информации местных СМИ, хозяева собаки погибли в результате ракетного удара государства-террориста России. Как известно, жертвами РФ в Золочевском районе Львовщины стали 5 человек.

"Собака лежит на обломках разрушенного российской ракетой дома. Владельцы животного погибли", – говорится в сообщении.

Напомним, ночью 9 марта Россия массированно атаковала Украину дронами-камикадзе Shahed и ракетами, из-за чего есть попадания в энергообъекты, пострадавшие и погибшие.

Ранее сообщалось, что украинские защитники ночью 9 марта сбили 34 российские ракеты и четыре дрона-камикадзе иранского производства, которыми оккупанты атаковали ряд регионов. Всего враг осуществил 81 пуск ракет разного базирования.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время массированной ракетной атаки в ночь на 9 марта во Львовской области ракета упала в жилой зоне. В результате действий россиян есть погибшие среди мирных жителей.

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