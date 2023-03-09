Со студенческой скамьи были вместе: в Запорожье простились с убитой российской ракетой семьей с 8-месячной дочерью. Видео

В Запорожье простились с убитой 2 марта российской ракетой семьей – Камилой и Ильей Фурник и их маленькой дочерью Эмилией. Малышке в день похорон, 9 марта, должно было исполниться 8 месяцев.

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Кадры с прощания опубликованы в Telegram.Пара была вместе со студенческой скамьи (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Когда окончили колледж, родители дали им квартиру. Это квартира родителей. Иллюшиных. Когда началась война, они уехала к Иллюшиным родителям в Васильевку, а потом в апреле, когда был "зеленый коридор", они выехали из Васильевки. Уехали к бабушке в Винницкую область. Но там село и нужно было уже рожать, они вернулись в Запорожье", – рассказала соседка Татьяна.

Фурники жили на втором этаже дома. Их тела спасатели отыскали только на второй день на первом этаже здания. Бетонная плита из-за удара обрушила на семью еще три верхних этажа.

Спасатели обнаружили пару и их малышку на одной кровати. В ногах спала кошка. Они умерли во сне.

Все время работы спасателей возле разрушенного дома дежурили родители девушки Алексей и Антонина. Однако чуда не случилось.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 2 марта, российские оккупационные войска атаковали Запорожье, попав ракетой в многоэтажку. Сразу после атаки десять человек, включая одного несовершеннолетнего, считались пропавшими без вести. Среди травмированных была беременная.

Ранее сообщалось, что сотрудникам ГСЧС удалось спасти из-под завалов девушку. Екатерина Мельник пять часов провела под обломками здания.

Позже выяснилось, что из-за мощного удара погибло 13 человек.

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