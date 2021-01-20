Со дня инаугурации Байдена наступит 10-дневный период зеркальных дат

Начиная со среды, 20 января 2021 года, начнется 10-дневный период так называемых палиндромных, или зеркальных дат в пятизначном формате (м-дд-гг), который используется в США.

Об этом говорится в старейшем американском издании "Фермерский альманах", сообщает WRBI Radio. Так, именно на этот день назначена инаугурация 46-го президента США Джо Байдена.

Термин "палиндром" (в переводе с греческого – "бегущий назад", – ред.) обозначает явление, когда слово, фраза или совокупность цифр читаются одинаково слева направо и наоборот.

Как рассказал "Фермерскому альманаху" доктор Азиз Инан, профессор Портлендского университета, изучающий палиндромные даты более десяти лет, 2021 год является особенным, потому что в нем их будет 22.

При этом на январь 2021 года приходится сразу 10 таких дней подряд, начиная со дня инаугурации президента США:

1-20-21

1-21-21

1-22-21

1-23-21

1-24-21

1-25-21

1-26-21

1-27-21

1-28-21

1-29-21.

Кроме того, дата 20 января 2021 года является зеркальной и в семизначном формате (1202021). Это первый палиндромный день инаугурации в истории Америки – следующий выпадет через 1000 лет, 20 января 3021 года, пишет альманах.

Как известно, астрологи и эзотерики считают зеркальные даты особенным временем, наделенным чудодейственным значением. В такие дни рекомендуется не думать о плохом, загадывать желания, начинать новые дела и проекты.

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