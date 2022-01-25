В Украине наступила классическая зима: в Гидрометцентре озвучили прогноз погоды до конца недели

В течение текущей недели погода в Украине будет классической зимней: умеренные морозы, небольшие прояснения и не очень сильный ветер.

В Карпатах насыпало до 82 см снега. На этой неделе снежный покров увеличится и в горах, и на остальной территории страны. Об этом в эксклюзивном блицинтервью OBOZREVATEL рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

На этой неделе мы ожидаем зимнюю погоду без каких-либо кардинальных перемен. Это классическая зима в полном смысле этого слова, более спокойная. Но будут и морозы.

Например, температура ночью в ближайшие трое суток будет -3... -15 градусов, в дневные часы -1... -7 градусов. В западных областях ночью 25 января может быть еще прохладнее, -12...-17 градусов, в Карпатах даже до -22 градусов. Но в дневные часы будем иметь умеренный мороз.

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26-27 января может быть небольшое повышение температуры – ночью -1... -8 градусов, днем -4... +1 градусов.

Во вторник в первой половине дня может быть прояснение, будет проглядывать солнце, но в общем будет больше облачных дней. Время от времени будут чередоваться фронтальные системы, поэтому будет преобладать облачность.

Сильных ветров не ожидается, до 12 метров в секунду, но это в пределах нормы.

Следующие трое суток ожидаем временами небольшой снег. Лишь во вторник, 25 января, в большинстве северных областей ожидается погода без осадков.

Но вечером вторника с запада на нашу территорию станет продвигаться очередной атмосферный фронт, который принесет снег. Осадки будут не постоянно, они будут чередоваться и добавлять снежный покров.

По состоянию на понедельник, 24 января, практически все метеостанции страны фиксируют снежный покров разной высоты – от 1 до 20 см в восточных и северо-восточных областях. В Карпатах от 30 до 82 сантиметров.

На этой неделе осадки будут умеренными, временами будет идти снег. Кое-где может пролетать небольшой снежок, кое-где чуть больше, но глубина снежного покрова в большинстве областей будет сохраняться.

В выходные погода может немного измениться, возможно определенное потепление, но пока про какие-то кардинальные изменения в сторону весны говорить рано. Мы только недавно пересекли середину зимы, потому зима продолжается в полной мере.

Украинский гидрометцентр обнародовал погодные карты на каждый день недели до субботы, 29 января.

Во вторник, 25 января, по всей территории Украины ожидается морозная погода. Самые большие ночные морозы – до -17 градусов – прогнозируются на западе страны. Ночной минимум на севере -11 градусов, на востоке и юге -7, в центре -8. В дневные часы температура будет выше.

В среду, 26 января, ожидается существенное потепление. В частности, ночью в западных областях будет до -5 градусов, на севере и северо-востоке -10 градусов, в центре, на юге и на востоке -8 градусов. Возможны небольшие осадки в виде снега.

В четверг, 27 января, температурный фон останется практически таким же, как в предыдущий день, но на Днепропетровщине и в Сумской области возможны прояснения. На остальной территории прогнозируются небольшие осадки в виде снега. В западных областях столбик термометра может пересекать отметку 0 градусов.

В пятницу, 28 января, ожидается еще большее потепление. Дневные температуры в центре, на западе и юге будут колебаться вблизи 0 градусов. На западе и востоке возможны снегопады, на остальной территории небольшой снег. Самые холодные ночи прогнозируются на востоке страны на уровне -8… -10 градусов.

На субботу, 29 января, прогнозируется в целом теплая для этого времени года погода. Ночные морозы до -6 градусов ожидаются на востоке и юге, однако дневные температуры почти по всей территории страны будут колебаться около 0 градусов. На юге возможны прояснения, на остальной территории возможен небольшой снег.