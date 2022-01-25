В Украине наступила классическая зима: в Гидрометцентре озвучили прогноз погоды до конца недели
В течение текущей недели погода в Украине будет классической зимней: умеренные морозы, небольшие прояснения и не очень сильный ветер.
В Карпатах насыпало до 82 см снега. На этой неделе снежный покров увеличится и в горах, и на остальной территории страны. Об этом в эксклюзивном блицинтервью OBOZREVATEL рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.Украину ждет неделя типичной зимы
На этой неделе мы ожидаем зимнюю погоду без каких-либо кардинальных перемен. Это классическая зима в полном смысле этого слова, более спокойная. Но будут и морозы.
Например, температура ночью в ближайшие трое суток будет -3... -15 градусов, в дневные часы -1... -7 градусов. В западных областях ночью 25 января может быть еще прохладнее, -12...-17 градусов, в Карпатах даже до -22 градусов. Но в дневные часы будем иметь умеренный мороз.
26-27 января может быть небольшое повышение температуры – ночью -1... -8 градусов, днем -4... +1 градусов.
Во вторник в первой половине дня может быть прояснение, будет проглядывать солнце, но в общем будет больше облачных дней. Время от времени будут чередоваться фронтальные системы, поэтому будет преобладать облачность.
Сильных ветров не ожидается, до 12 метров в секунду, но это в пределах нормы.
Следующие трое суток ожидаем временами небольшой снег. Лишь во вторник, 25 января, в большинстве северных областей ожидается погода без осадков.
Но вечером вторника с запада на нашу территорию станет продвигаться очередной атмосферный фронт, который принесет снег. Осадки будут не постоянно, они будут чередоваться и добавлять снежный покров.
По состоянию на понедельник, 24 января, практически все метеостанции страны фиксируют снежный покров разной высоты – от 1 до 20 см в восточных и северо-восточных областях. В Карпатах от 30 до 82 сантиметров.
На этой неделе осадки будут умеренными, временами будет идти снег. Кое-где может пролетать небольшой снежок, кое-где чуть больше, но глубина снежного покрова в большинстве областей будет сохраняться.
В выходные погода может немного измениться, возможно определенное потепление, но пока про какие-то кардинальные изменения в сторону весны говорить рано. Мы только недавно пересекли середину зимы, потому зима продолжается в полной мере.Прогноз погоды на каждый день недели от Укргидрометцентра
Украинский гидрометцентр обнародовал погодные карты на каждый день недели до субботы, 29 января.
Во вторник, 25 января, по всей территории Украины ожидается морозная погода. Самые большие ночные морозы – до -17 градусов – прогнозируются на западе страны. Ночной минимум на севере -11 градусов, на востоке и юге -7, в центре -8. В дневные часы температура будет выше.
В среду, 26 января, ожидается существенное потепление. В частности, ночью в западных областях будет до -5 градусов, на севере и северо-востоке -10 градусов, в центре, на юге и на востоке -8 градусов. Возможны небольшие осадки в виде снега.
В четверг, 27 января, температурный фон останется практически таким же, как в предыдущий день, но на Днепропетровщине и в Сумской области возможны прояснения. На остальной территории прогнозируются небольшие осадки в виде снега. В западных областях столбик термометра может пересекать отметку 0 градусов.
В пятницу, 28 января, ожидается еще большее потепление. Дневные температуры в центре, на западе и юге будут колебаться вблизи 0 градусов. На западе и востоке возможны снегопады, на остальной территории небольшой снег. Самые холодные ночи прогнозируются на востоке страны на уровне -8… -10 градусов.
На субботу, 29 января, прогнозируется в целом теплая для этого времени года погода. Ночные морозы до -6 градусов ожидаются на востоке и юге, однако дневные температуры почти по всей территории страны будут колебаться около 0 градусов. На юге возможны прояснения, на остальной территории возможен небольшой снег.