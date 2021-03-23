Снег накроет всю Украину: прогноз погоды на вторник
Погода в Украине во вторник, 23 марта, будет морозной ночью и снежной во всех областях.
Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. По прогнозу, наибольшие "минусы" ожидаются на западе страны (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).
Так, небольшие осадки в виде мокрого снега днем охватят почти всю территорию Украины.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 3 мороза, на западе до -5, а в Карпатах -12, в южных областях до +2. Днем ожидается от 2 до 6 тепла.
В Киеве погода также будет снежной, ночью -1… -3, днем от 3 до 5 тепла.
Как сообщал OBOZREVATEL, в начале апреля в Украине будет прохладно и ожидаются дожди, однако уже к середине месяца потеплеет до +17 градусов.