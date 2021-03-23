Сніг накриє всю Україну: прогноз погоди на вівторок

Погода в Україні у вівторок, 23 березня, буде морозною вночі і сніжною в усіх областях.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру. За прогнозом, найбільші "мінуси" очікуються на заході країни (щоб подивитися карту, доскрольте сторінку до кінця).

Так, невеликі опади у вигляді мокрого снігу вдень охоплять майже всю територію України.

Температура повітря вночі коливатиметься від 0 до 3 морозу, на заході до -5, а в Карпатах -12, у південних областях до +2. Вдень очікується від 2 до 6 тепла.

У Києві погода також буде сніжною, вночі -1... -3, вдень від 3 до 5 тепла.

Прогноз погоди в Україні на 23 березня. Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку квітня в Україні буде прохолодно і очікуються дощі, але вже до середини місяця потеплішає до +17 градусів.