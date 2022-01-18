Снег и штормовой ветер: украинцев предупредили об опасной погоде во вторник. Карта

Погода в Украине во вторник, 18 января, будет снежной в большинстве областей. Морозы ожидаются и днем, и ночью.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Также синоптики прогнозируют сильные порывы ветра (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Погоду, в частности облачность и влагу, в стране обусловят северные циклоны Gerhild и Hannelore.

Так, осадки в виде снега накроют часть западных, северные, центральные и восточные области. На юге будет облачно, а в Волынской и Ривненской областях – солнечно.

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Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 до 5 мороза. Днем – от 0 до 4 мороза. Только на юге и части запада местами до +2.

В Киеве также пойдет снег, ночью и днем от 2 до 6 мороза.

По всей стране порывы ветра достигнут 15-20 м/с, объявлен І уровень опасности (желтый).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 14 января резко ухудшилась погода, дороги засыпало сильным снегом. Также ураганный ветер снес во многих городах страны главные новогодние елки.