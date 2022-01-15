Сильный ветер спровоцировал 'елкопад' в городах Украины. Фото и видео

В Украине в пятницу вечером, 14 января, резко ухудшилась погода, дороги засыпало сильным снегом. А ураганный ветер снес во многих городах страны главные новогодние елки.

Так, праздничное дерево наполовину упало в Лубнах на Полтавщине. Об этом сообщили в местной Facebook-группе "Телестудия Лубны", видео также опубликовал местный житель Андрей Мусиенко (чтобы посмотреть все фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Известно, что в результате падения елки никто не пострадал.

Видео дня

Еще одно падение елки произошло в Александрии Кировоградской области. В этом случае, к счастью, тоже обошлось без пострадавших, написал в Facebook Сергей Гриценко. Убирать дерево приехали коммунальщики.

В Чернигове на Аллее Героев тоже упала большая елка, но она не была украшена к Новому году. В области же ветер снес сразу несколько праздничных деревьев – елки упали в Носовке, Коропе и Бобровице.

В городе Кролевец Сумской области от порывов ветра упала новогодняя елка, которая была закреплена при помощи шести тросов. Они не выдержали удара стихии.

Гирлянды на ней было решено отключить. А вот в Белополье на Сумщине елка лежала на земле с включенной иллюминацией.

Также елка упала в Пустомытах на Львовщине, она была установлена возле здания городского совета. Местные жители в соцсетях писали, что она была плохо закреплена.

Как сообщал OBOZREVATEL, непогода 14 января в Украине принесла с собой значительные разрушения. Ветер сносил деревья, светофоры и остановки, а в Киеве ураган даже привел к смерти человека.