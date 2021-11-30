В Украину идут снег и дожди: прогноз погоды на начало зимы. Эксклюзив

В последние дни осени и первые дни зимы на погоду в Украине будет влиять сразу несколько циклонов. На этой неделе зима "поздоровается" с Украиной, но о ее окончательном приходе говорить рано.

Украинцев ожидают дожди и снег. Об этом подробнее в эксклюзивном блицинтервью OBOZREVATEL рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха. Далее приводим ее прямую речь.

В целом эта неделя будет характеризоваться тем, что вся территория Украины будет находиться в поле пониженного давления и время от времени на нее будут влиять циклоны.

Можно сказать, что 1 декабря зима поздоровается с нами в большинстве регионов, кое-где заснежит. В четверг-пятницу потеплеет, а к выходным снова будет снижение температуры до отрицательных значений.

Видео дня

В начале недели на Украину будет влиять циклон "Бенедикт". Он достаточно мощный, глубокий. Пока он охватил всю Восточную Европу. Во вторник (30 ноября) воздушные потоки будут преимущественно западными. Территория Украины будет находиться в тыловой части этого циклона, соответственно начнется заток более холодного воздуха. Мы ожидаем понижения температуры.

В течение вторника, среды и частично четверга температура по Украине составит -3…+3 градуса, то есть будет колебаться, но не сильно.

В южных регионах на вторник и в ночь на среду ожидаем ощутимые осадки. Их принесет за собой еще один циклон, который будет выходить из Черного моря.

В среду, 1 декабря, ожидается поступление очередной порции осадков, которая будет связана с атмосферным фронтом с северо-запада. Есть вероятность того, что большинство регионов, особенно западные, северные, центральные, могут увидеть уже достаточно ощутимый снег. Вечером в среду осадки доберутся и до восточных регионов. Однако это еще не будет устойчивый рыхлый снежный покров.

В четверг, 2 декабря, ожидаются новые колебания температуры. Воздушные потоки сменятся с северо-западных на юго-западные и вновь произойдет поступление более теплой воздушной массы. Ожидаем очередного потепления.

К примеру, в Киеве днем может быть +8 градусов.

На выходные это потепление не распространится. Еще в пятницу, 3 декабря, в первой половине дня будет преобладать более теплая воздушная масса, но в этот день будет проходить очередной атмосферный фронт с северо-запада и заденет западные, северные области Украины.

Соответственно, изменятся воздушные потоки, и уже вечером в пятницу в большинстве областей, начиная с западных, центральных и северных, начнется новый приток холода.

Температуры в южных регионах, конечно, будут несколько выше. Похолодание, о котором я говорила, доберется туда чуть позже. В течение этой недели там будет преобладать температура с отметкой плюс, время от времени будет дождь.

Украинский гидрометцентр обнародовал карты погоды до пятницы, 3 декабря, включительно.

Во вторник, 30 ноября, на западе и частично на севере Украины ожидается снег, на востоке и юге – дождь. Дневная температура в большинстве регионов будет колебаться около 0 градусов. На востоке и юге столбик термометра может подниматься до +10 градусов.

В среду, 1 декабря, осадки в виде снега ожидаются на западе, а также на крайнем востоке Луганской области. По сравнению с предыдущим днем, на юге и востоке существенно похолодает. Температурные показатели почти на всей территории страны сравняются – и в дневные, и в ночные часы они будут колебаться в пределах 0 градусов.

В четверг, 2 декабря, в Укргидрометцентре ожидают потепление на всей территории Украины. Снег на западе превратится в снег с дождем, на остальной территории страны осадков не будет. Днем в центральных областях температура будет до +9 градусов, в северных +7 градусов, на западе +8 градусов, на востоке +6 градусов, на юге +13 градусов.

В пятницу, 3 декабря, снег с дождем ожидается на западе и частично в центре страны. Дневные температуры в этих регионах составят +4…+7 градусов, ночные 0…+3 градуса. На востоке и юге будет преимущественно теплая погода. Столбики термометров здесь будут достигать отметки +11…+16 градусов.