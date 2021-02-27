Снайперы РФ атаковали ВСУ на Донбассе, украинский боец подорвался на мине – штаб ООС

Вооруженные формирования России на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня. У Марьинки украинских военнослужащих обстреливали вражеские снайперы.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил в субботу, 27 февраля в Facebook. Как сказано в сообщении, вблизи населенных пунктов Зайцево, Южное и Водяное в районе Донецка оккупационные войска открывали огонь по украинским военным из стрелкового оружия, а позиции ООС у Пищевика попали под обстрел из ручного противотанкового гранатомета.

Кроме того, недалеко от населенного пункта Луганское в результате подрыва на противопехотной осколочной мине натяжного действия (ПОМ-2) получил осколочные ранения украинский военнослужащий. Его доставили в лечебное учреждение, а на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. Также имеют место случаи блокировки КПВВ со стороны ОРДЛО. Патруль СММ ОБСЕ, обследуя район вблизи КПВВ "Счастье" и "Золотое" отметил, что соответствующие блокпосты вооруженных формирований были закрытыми для прохода граждан", – сказано в сообщении.

Напомним, что в районе Операции Объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 26 февраля, вооруженные формирования РФ 14 раз нарушили режим прекращения огня, в частности – с запрещенного оружия. Всего в зоне ООС в течение пятницы пострадали 11 воинов ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе в результате обстрела семь военнослужащих ВСУ получили осколочные ранения, еще двое военных – боевое травмирования.