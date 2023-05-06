'Сначала Украина должна освободить Херсонщину и Запорожье': Фукуяма назвал минимальные предпосылки для мирных переговоров между Киевом и Москвой

Известный американский исследователь и философ Френсис Фукуяма назвал минимальные предпосылки для мирных переговоров между Киевом и Москвой. Он заявил, что сначала Украина должна освободить Херсонскую и Запорожскую области.

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Об этом он рассказал в интервью Radio Free Europe. По словам Фукуямы, почва для крупного поражения России уже заложена.

Он также отметил геройство украинцев и их способностью защищаться.

"В настоящее время мы находимся на этапе войны, когда была пауза; русские теряли огромное количество людей, пытаясь захватить этот маленький городок Бахмут на Донбассе. Но все ждут украинского наступления, и я думаю, что это будет иметь решающее значение для того, как эта война может закончиться. Потому что, если украинцы смогут освободить эти две области на юге, особенно Херсонскую и Запорожскую, то, я думаю, они смогут начать настоящие переговоры", – объяснил философ.

Он добавил, что тогда можно говорить о чем-то вроде прекращение огня, у которого может быть какой-то шанс продержаться какое-то время.

По мнению Фукуямы, на данный момент переговоры пошли бы не на пользу Украине.

"Это было бы очень плохо для Украины, потому что это действительно дало бы русским хороший кусок украинской территории", – объяснил он.

Касательно освобождения Крыма, философ отметил, что после освобождения Херсонщины полуостров станет серьезной проблемой России, поскольку он будет фактически отрезан.

"Есть одна железнодорожная ветка, ведущая из России в Крым, и есть прямой мост, и они (украинцы. – Ред.) смогут действительно перерезать обе эти артерии. И в этот момент им не обязательно вторгаться в Крым, они могут просто держать в заложниках все находящиеся там российские войска", – добавил он.

Фукуяма также добавил, что если вопрос Крыма будет решаться на переговорах, трудно понять, как кремлевский диктатор Владимир Путин это переживет, учитывая, сколько Кремль вложил в оккупацию полуострова.

"Так что да, я думаю, что они (россияне. – Ред.) будут в очень сложной ситуации. Но дело в том, что украинцам даже не обязательно возвращать Крым. Они могут его отрезать. И в любой момент они могут оказать сильное давление, которое почувствуют русские", – резюмировал философ.

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что освобождение украинского Крыма вполне вероятно без применения вооружений. Череда взрывов на временно оккупированном полуострове показала, что незаконно проживающие там граждане России сами покинут насиженные места после ряда процедур.

Как сообщал OBOZREVATEL: секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что для освобождения Крыма Украина при необходимости применит любое не запрещенное оружие.