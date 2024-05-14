'Сможет полноценно жить и общаться': 7-летняя София из Орехового получила современные слуховые аппараты от Фонда Рината Ахметова

Софии семь лет. Девочка с семьей эвакуировалась из Орехова и сейчас проживает в Запорожье. Она учится в первом классе, но из-за двусторонней потери слуха испытывает трудности в общении и речи. София недавно получила суперсовременные слуховые аппараты от Фонда Рината Ахметова, которые подстраиваются под нужды ребенка.

"Мы очень благодарны, потому что хочется, чтобы дочь смогла полноценно жить. Сейчас ей очень тяжело. Надеемся, что она сможет полноценно общаться с детьми и слышно", – говорит Алина, мама девочки.

Семья Софии потеряла все в родном городе: семье пришлось строить жизнь с нуля и обеспечить слуховые аппараты для дочери родители не имели возможности.

"Наш центр очень благодарен Фонду Рината Ахметова за помощь деткам в сложных ситуациях. Вы исполняете мечту слышать, это очень большое дело. Софии необходимо слухопротезирование на два ушка. Благодаря ему будет происходить речевое развитие, улучшится разборчивость языка", – объясняет Анна Яничкина, аудиологиня-слухопротезистка "Центра слуха".

Помощь в слухопротезировании в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу" могут получить дети с недостатками слуха в возрасте до 7 лет, проживающие или проживавшие в территориальных громадах в зонах боевых действий, оккупации или оцепления.

Если среди ваших родных или знакомых есть ребенок, нуждающийся в протезировании слуха, обратитесь на бесплатную горячую линию 0 (800) 509 001 (с понедельника по пятницу), или пишите в мессенджер Фонда.