СМИ рассказали, как подчиненные нардепа Войцеховского приватизировали городскую газету

Подчиненные нардепа от "Слуги народа" и бывшего мэра Золотоноши в Черкасской области Виталия Войцеховского приватизировали городскую газету, после чего добились ее финансирования из городского бюджета.

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Об этом сообщает сайт "Апостроф".

Городская газета Золотоноши была создана в октябре 1994 года, а в апреле 2018 тогда еще мэр Войцеховский инициировал прекращение ее деятельности. В октябре 2018 из перечня бенефициаров издания были выведены трудовой коллектив и Золотоношский городской совет.

В 2021 году Войцеховский решил идти в народные депутаты, поэтому в его избирательном штабе упомянули о городском медийном ресурсе, и 18 октября 2021 года в состав бенефициаров издания добавились Наталья Алюкова, Алла Капля и Руслан Галата. Новые бенефициары получили 80% газеты (30, 25 и 25 процентов соответственно).

Бывшая редактор газеты "Златокрай" Наталья Алюкова была главным редактором интернет-издания "Золотоноша.City", Алла Капля - совладелица газеты "Златокрай" и ее главный редактор и главред "Золотоноша.City".

Газета "Златокрай" была неоднократно подмечена на пиаре Войцеховского. С 2021 по 2023 издание получило от исполкома Золотоношского горсовета 1 879 198 грн. Например, уже после полномасштабного российского вторжения, 10 марта 2022 года газета получила 657 197 грн, а в январе 2023 — еще 468 000 грн якобы на освещение деятельности горсовета.

С 2021 по 2023 год горсовет провел 487 тендеров, потратив на закупки 15 143 936 грн. Крупнейшим получателем городских средств является газета "Златокрай". К примеру, в 2023 году из израсходованных горсоветом 4 495 465 грн издание получило почти 10%.

В "схеме" задействована ведущий специалист управления экономики исполкома Золотоношского горсовета Виктория Капля (именно она в 2022 году согласовывала выделение исполкомом горсовета "Златокрая" 657 197 грн), чья фамилия неслучайно совпадает с фамилией совладелицы издания Аллы Капли.