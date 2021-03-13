'Мы живем среди смерти': жителей Донбасса оставили один на один с COVID-19

На территориях оккупированного Донбасса фиксируются слишком высокие показатели смертности от коронавируса. Медиков и мест в больницах катастрофически не хватает. Врачи не лечат инфицированных как положено, пациентам приходится покупать лекарства за свои деньги.

На фоне этого людей буквально заставляют делать прививки российской вакциной, которая до сих пор не вызывает доверия у мировой общественности.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Если смертность от коронавируса в Украине составляет около 2%, то на оккупированных территориях Донбасса этот показатель в разы выше.

"Их статистика достаточно противоречивая. Но я как-то высчитывал, если учитывать диагноз пневмония, то смертность на тех территориях составляет 15%. Хотя официально они говорят о 9%. Но и это самый высокий показатель в мире", – рассказывает OBOZREVATEL журналист и представитель ОРДЛО на переговорах Трехсторонней контактной группы Сергей Гармаш.

Сами жители Донбасса очень остро переживают эпидемию: "Когда я звоню и расспрашиваю своих знакомых, то они описывают ужасную ситуацию. Одна знакомая мне сказала: "Мы живем среди смерти". В ее доме похоронили двоих, в соседнем – троих. Может быть они и сами себя накручивают, но они тяжело на все это реагируют".

"Там была проблема с антибиотиками, которыми лечат коронавирус, потом их подвезли. Мне рассказывали, что в больницах людей не лечат, а просто свозят и особо внимания им не уделяют. Жители боятся попасть в больницу, потому что даже если ты не болен, то там точно заразишься. Поэтому они не сдают тесты, чтобы не попадать в больницу. Да и денег у них нет на тестирование", – говорит Гармаш.

Главарь "ДНР" Денис Пушилин признал, что медицинского персонала катастрофически не хватает, дефицит кадров местами составляет 41-45% . Самая плохая ситуация в Дебальцево, Горловке, Харцизске, Снежном и в Тельмановском районе.

Основная причина заключается в том, что толковых врачей и медсестер переманивают бороться с коронавирусом в Россию, где и зарплаты существенно выше в сравнении с "республиками".

По словам местных жителей, до Нового года в оккупированном Луганске больницы были переполнены. Не хватает не только медиков, но и лекарств и коек с кислородом.

"Тебя просто туда положили, но никакой помощи не оказывают, в лучшем случае поставят капельницу. Все лекарства приходилось покупать самим, дочка их везла из России потому что через КПП на мирную территорию проехать было невозможно. Там выживают только те, кто может выжить. Остальные умирают. Причем диагноз коронавирус писали далеко не всем. Там умер мужчина, сказали, что у него проблемы с сердцем, а хоронили потом в закрытом гробу. И другие тоже так рассказывают – в справке пишут от пневмонии, от инфаркта, а хоронить заставляют в закрытых гробах", – говорит пенсионерка Валентина Павловна.

В феврале на Донбасс завезли российскую вакцину "Спутник V";

Первыми в очередь на прививки записали "бюджетников" и членов незаконных военных формирований;

Но жители отказываются от уколов, потому что боятся побочных эффектов препарата.

Однако, по словам Гармаша, никто не спрашивает людей, хотят они делать прививку или нет. Им просто расписывают график вакцинации, указывают дату и время приема, а также угрожают, что опаздывать нельзя.

"Мама работает в школе в Донецке. Она рассказывает, что директор стала составлять списки учителей, кто должен сделать прививку. Многие из педагогов уже переболели COVID-19. Хотя, как принято в Донецке, диагноз коронавирус там ставят избирательно. Многие сидели дома на больничных, и в справках им писали ОРЗ, бронхит, пневмония. Теперь их заставляют делать эту прививку, хотя не прошло еще и полугода после болезни. Так учителя идут на хитрость. Как и в России, они делают прививки от гриппа. После этого 1-2 месяца нельзя вакцинироваться от коронавируса", – рассказывает бывшая дончанка Виктория.

По словам медсестры из Донецка, руководство ее больницы чуть ли не насильно заставляет уколоться российской вакциной.

"Составили списки и сказали, что тех, кто не привьется, уволят. А если невакцинированный заболеет, то больничный ему никто оплачивать не будет. Но многие опасаются "Спутника", говорят, что от него очень много побочек. Не только аллергия, а и температура может держаться несколько дней, суставы болят", – говорит она на условиях анонимности.

От врачей требуют, чтобы они занижали COVID-статистику и "улучшали" данные относительно эффективности "Спутника", заявил Гармаш.

"Буквально на прошлой неделе мне из Луганска прислали "документ". Врачи рассказывают, что им пришло "распоряжение" уменьшать данные по заболеваемости коронавирусом и показывать эффективность российской прививки. Фактически врачам придется фальсифицировать данные. К чему это может привести? Если вакцина рабочая, то она и так должна уменьшать уровень заболеваемости. А если это уменьшение будет только на бумаге, то уровень заболеваемости снижаться не будет. Напротив даже – люди поверят этим данным, после укола будут вести себя более беспечно, в результате будут заражаться", – говорит он.

Правительство Украины предлагает также прививать жителей оккупированных территорий зарегистрированной вакциной на контрольно-пропускных пунктах. Об это рассказали в Министерстве по делам временно перемещенных лиц.

В первую очередь речь идет о категории граждан 60 лет и старше. Мобильные бригады могут работать на линии разграничения либо же медицинские пункты организуют в сервисных центрах на КПП.

Пойдут ли на это представители "власти" оккупированных территорий – пока неизвестно. Ведь до сих пор въезд и выезд в ОРДЛО ограничен. Да и украинцы, которые живут в оккупации, опасаются принимать предложения украинской власти, поскольку боятся, что такой шаг может обернуться для них потерей работы или другими проблемами.