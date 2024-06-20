Смертельный сюрприз для врага: Порошенко передал партию новейших экспериментальных FPV-дронов бойцам батальона 'Ахиллес'

Петр Порошенко передал партию новейших дронов бойцам батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. Только за май в Харьковской области, отражая россиян в районе Липцев, бойцы батальона поразили 557 целей противника – технику, БК, вражеские фортификации и личный состав.

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Новые FPV-дроны, полученные бойцами "Ахиллеса", экспериментальны, в них используется принцип самонаведения. Об этом Порошенко рассказал в соцсетях.

По словам бойцов батальона, в Харьковском направлении по сравнению с Бахмутом, где ребята воевали раньше, противник имеет на порядок больше средств воздушной разведки, а также более интенсивное нанесение ракетных атак. Кроме того, очень большое насыщение средствами ПВО – на порядок больше чем на Бахмуте – а самые противовоздушные средства являются более новейшими образцами.

"Ахиллес" – это одно из самых компетентных и профессиональных подразделений в своей сфере. Начали они еще 24 февраля 2022 года, а сейчас уже ставят отличные рекордные результаты по уничтожению врага. В эти дни – в Харьковской области, вы точно видели видео их работы в интернете", – рассказал пятый президент.

"Подразделение непростое, поэтому и FPV особенные – это новейшие экспериментальные дроны. Многое рассказывать о них не можем, это тайна и смертельный сюрприз для врага. Но сделаю намек – здесь используется принцип самонаведения. Ждем обратной связи и будем совместно дорабатывать наши технологии приближения победы", – рассказывает Петр Порошенко.

"Благодаря этим "птицам" уже завтра мы будем уничтожать вражескую технику и живую силу противника", – говорит представитель батальона.

"Очередной пример эффективного, крутого сотрудничества! Это наш конструктив и пример национального единства", – убежден пятый Президент.