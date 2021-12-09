Смертельное ДТП в Черниговской области. Мустафа Найем возглавил Правительственную комиссию по техническому расследованию аварии

Кабинет министров создал комиссию по техническому расследованию смертельного ДТП под Черниговом, которая произошла 7 декабря. В результате аварии погибли 13 человек.

Мустафа Найем возглавил правительственную комиссию по техническому расследованию смертельной аварии. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко на своем Telegram-канале.

Задача комиссии – установление причин ДТП с тяжелыми последствиями.

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, отчет должен быть представлен до 31 января 2022 года.

Напомним, ДТП произошло у села Киселевка на автодороге Н-27 Чернигов – Гремяч. По предварительным данным, грузовик столкнулся с маршрутным автобусом. В аварии погибли 13 человек, еще семеро получили травмы.