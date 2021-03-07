Смерть на ИВЛ: медик назвала причину и сказала, как уберечься

Высокая смертность больных коронавирусом, которые были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), связана с тем, что этот способ лечения применяется в крайне тяжелых случаях. Фактически ИВЛ – это последний способ спасти человека.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказала врач-пульмонолог Светлана Гук. Чтобы не попасть на ИВЛ, следует вовремя обращаться за медицинской помощью и четко выполнять указания врача, подчеркнула она.

Комментируя данные НАН Украины, согласно которым смертность пациентов с COVID-19, которые были подключены к ИВЛ, составляет 88%, медик отметила, что подобная статистика и в других странах.

"Это не только наша статистика. Еще тогда, когда мы не имели такого массового коронавируса, как это было в октябре, в декабре, весь мир уже искал правильную схему перевода пациентов на ИВЛ. Во всех странах мира наблюдалась очень большая смертность этих пациентов. Тактику меняли, искали различные подходы, но не нашли", – отметила она.

По ее словам, на сегодня ИВЛ используется в лечении коронавируса "как последний предел поддержки пациента, который уже не имеет собственной способности держать уровень кислорода в крови".

Гук подчеркнула, что не ИВЛ становится причиной смерти, а крайне тяжелое состояние пациента. "На сегодняшний день пребывание на ИВЛ является большой угрозой для пациента. Не ИВЛ как таковой. Чтобы попасть на ИВЛ, человек проходит достаточно долгий путь декомпенсации своего состояния и различных уровней кислородной поддержки, которые со временем становятся не в состоянии его поддержать. То есть пациенты на ИВЛ – это уже пациенты крайне тяжелые", – пояснила она.

Отвечая на вопрос, что следует делать, чтобы не попасть на ИВЛ, медик подчеркнула необходимость своевременного обращения к врачу. "Врачи имеют достаточный опыт амбулаторного наблюдения и стационарного лечения таких пациентов. Но если неделю температура 40, если сатурация при поступлении уже 75... Мы используем различные схемы лечения – свои схемы, мировые схемы, но они могут быть уже неэффективными", – предупредила она.

"В этой болезни очень важно обращаться за помощью вовремя. Даже если есть много рисков – сахарный диабет, избыточный вес, – если человек обращается вовремя, не запуская процесс, и слушает врача, лучших результатов было бы намного больше, чем мы имеем сейчас" , – подытожила медик.

Как писал OBOZREVATEL, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал, что из-за коллапса с коронавирусом в городе не хватает медицинских работников и ИВЛ.