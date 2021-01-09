Словарь современного украинского языка назвал слово 2020 года

Карина Бондаренко Общество 03:50, 9.01.2021

Словарь современного украинского языка и сленга "Мыслова" назвал "коронавирус" словом 2020 года. Кроме того, большинство самых важных слов также связаны с пандемией.

Так, главными в минувшем году назвали слова "пандемия", "карантин", "индофемия", "самоизоляция", "вакцина", "дистанционка", "Беларусь", "перемирие" и "кризис", говорится на сайте словаря.

Отмечается, что все выбранные слова в прошлом году оказали определяющее влияние на жизнь людей, а следовательно и на язык.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в 2020 году было так много резонансных событий, что Оксфордский словарь не смог выбрать традиционное "слово года", ему пришлось назвать таковыми несколько слов и выражений.

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