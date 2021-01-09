Словник сучасної української мови назвав слово 2020 року

Словник сучасної української мови і сленгу "Мислова" назвав "коронавірус" словом 2020 року. Крім того, більшість найважливіших слів також пов'язані з пандемією.

Так, головними в минулому році назвали слова "пандемія", "карантин", "індофемія", "самоізоляція", "вакцина", "дистанційка", "Білорусь", "перемир'я" і "криза", йдеться на сайті словника.

Відзначається, що всі вибрані слова в минулому році мали визначальний вплив на життя людей, а отже і на мову.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в 2020 році було так багато резонансних подій, що Оксфордський словник не зміг вибрати традиційне "слово року", йому довелося назвати такими кілька слів і виразів.