'Слова будут лишними': военный не сдержал слез на похоронах женщины и троих детей, убитых РФ ударом по Кривому Рогу. Видео

Город Кривой Рог простился с Еленой Кулик и тремя ее детьми, погибшими от российской ракеты после обстрела 11 ноября. Во время церемонии прощания в Доме молитвы военный не сдержал слез.

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Печальное видео показал в Facebook паблик города. Слова будут лишними – так прокомментировали горожане трогательные кадры.

На церемонии прощания выступил и муж Елены Максим Кулик, единственный выживший после ракетного удара. Как и большинство присутствующих, он тоже не сдержал своих эмоций.

Как сообщал OBOZ.UA, в понедельник, 11 ноября, российская баллистическая ракета попала в жилой дом в Кривом Роге, разрушив целый подъезд. Под обломками дома погибли молодая мама и ее трое детей, младшей дочери было всего два месяца. Семье советовали покинуть Кривой Рог, потому что здесь очень часто россияне стреляют по жилым домам, однако они не захотели покинуть родной город.

Поисково-спасательная операция длилась более 14 часов, пока спасатели извлекли из-под завалов тело 32-летней женщины и 10-летнего Кирилла, 2-летнего Демида и 2-месячной Ульяны. Максим выжил только потому, что во время удара по дому вышел на кухню.

Во время его выступления в Доме молитвы в городе снова раздалась воздушная тревога.

"Без них жить не хочется. Я не могу вас узнать. Вы не такие. Мне будет очень тяжело без вас. Я никогда вас не забуду и всегда буду любить вас. Я благословляю вас", – сказал Максим.

Похоронили мать с детьми на Центральном кладбище.

Ранее в Кривом Роге горожане массово несли цветы и игрушки к разрушенной русским ударом многоэтажке. Жители города последние дни провели в скорби за убитыми Россией мамой и тремя детьми.