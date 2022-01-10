Девочка сломала руку, а ее тихо отпустили домой: подробности скандала в школе на Одесщине

В одном из сел Одесской области разгорелся скандал: 11-летняя девочка сломала руку во время урока физкультуры, но в школе не обратили особого внимания на ЧП и просто отпустили ребенка домой, даже не сообщив о произошедшем ее маме. Женщина пыталась добиться справедливости после травмы дочери, но педколлектив оставался равнодушным, а в полиции ей даже пригрозили составлением протокола "за невовремя оказанную помощь".

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Ученица 6 класса Новозарицкой школы (Захаровский район) сломала руку на уроке физкультуры еще 16 декабря. По словам мамы Елены Дунской, новая учительница Елена Хрысторызенко заставила девочку прыгать через "козла".

"Дочь не хотела в третий раз прыгать, поскольку вообще раньше такого не делала, но учительница сказала – надо. Сама отвернулась и чем-то занималась в телефоне. Дочь прыгнула неудачно и у нее сразу заболела рука, она словно перекрутилась. Дочь расплакалась, но учительница лишь улыбнулась", – рассказывает женщина OBOZREVATEL.

Видео дня

Затем девочка попросилась выйти. Воспитательница детского садика, который находится в одном помещении со школой, в тот момент была рядом. Она поинтересовалась, что случилось с ребенком, начала успокаивать его и перевязала руку платком.

Позже учительница физкультуры все таки принесла с кухни мороженую рыбу и стала прикладывать как холод к руке. Девочка еще пошла на уроки, но боль была настолько сильной, что она сама отпросилась домой. "В школе нет даже медсестры. Никто из учителей не позвонил мне и не сообщил, что случилось. Никто не вызвал скорую", – возмущается Елена Дунская.

Девочка рассказала маме о произошедшем только вечером, когда та вернулась с работы. К тому времени боль уже утихла и Елена решила понаблюдать за рукой. Но на следующий день ребенку было уже тяжело поворачивать конечностью. Предположив, что произошло растяжение, девочку не пустили в школу и оставили дома. Но вскоре рука опухла, а затем начал синеть палец.

"Мы поехали в райцентр. Нам, чтобы добраться туда, нужно 600 грн за машину заплатить. Взяли направление на рентген. На снимке врач увидел двойной перелом и дочери наложили гипс", – говорит мама школьницы.

Мама сообщила в школу о переломе у ребенка, но реакция педагогов была странной. Учительница физкультуры заявила, что они должны взять справку и в таком случае девочку освободят от физкультуры. В самом педколлективе даже не попытались разобраться, как так вышло, что никто не предоставил помощи ученице со сломанной рукой и не позвонил ее маме.

Не менее странной была и реакция местной полиции. Мама написала заявление, но поговорить со следователем Тодоренко удалось только по телефону, поскольку сотрудница находилась на похоронах. "Она меня спросила: "Чего вы хотите? Это несчастный случай. Мы еще на вас протокол составим за невовремя оказанную помощь". Получается, что школа не виновата, а во всем виновата я", – удивляется мама девочки.

В районе начали заниматься проверкой этого ЧП только после того, как Елена начала жаловаться во все инстанции, включая правительственную горячую линию.

"Новозарицкая школя является филиалом опорной школы. Ее директор создала комиссию и провела проверку. Действительно, факт того, что девочка сломала руку, подтвердился, нам об этом сообщили в больнице. В полиции криминальное производство не открывали, поскольку нет состава преступления. Получили пояснения у директора филиала школы и у учителя физкультуры.

Согласно выводам комиссии, ребенок действительно имеет травму. Заведующая филиалом школы Анна Рангу и учитель физкультуры Елена Хрысторызенко получили выговоры за несоответствующее выполнение своих обязанностей. За то, что они ребенка отпустили, не поинтересовались ее здоровьем. Директор центральной школы продолжает наблюдать за состоянием здоровья ребенка и мы надеемся, что девочка выздоровеет", – сообщил OBOZREVATEL директор отдела образования Захаровской ОТО Олег Воедилов.

Правда, ставить точку в этой истории еще рано. Новозарицкая школа настолько маленькая, что в каждом классе тут учатся по 2-4 человека. Часто уроки проводятся совместно, например, объединяют 6-й и 7-й классы. Зачастую учителя преподают сразу несколько предметов.

При этом, по словам мамы пострадавшей девочки, за две недели, пока она сидела дома со сломанной рукой, только один педагог передал ей задания. "Никто из учителей не то что не поинтересовался здоровьем, они даже не передали домашнее задание. Девочка не написала ни одной контрольной в конце полугодия, она не получила табель. И если вы думаете, что это впервые, то ошибаетесь. Во время локдаунов, когда дети занимались на удаленке, многие учителя не проводили уроки. Можно назвать только пару педагогов, которые действительно переживают за знания у детей. Остальным все равно", – возмущается Елена.

Также она рассказывает, что директор несколько месяцев сама собирала деньги с родителей на школьное питание, по 170-250 грн в месяц. "Она отменила родительский комитет и сама этим занялась. После того как я начала возмущаться, вот сейчас вновь выбрали комитет, который будет делать закупки продуктов", – говорит мама девочки.

Разумеется, принципиальность Елены мало кому нравится из сотрудников школы. Многие родители учеников этой школы и вовсе пытаются замалчивать любые проблемы, поскольку опасаются, что учебное заведение могут закрыть. В таком случае их детям придется ездить на уроки в соседнее село.