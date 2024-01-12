Следствие по делу экс-главы Тернопольского облсовета Головка завершено

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили следствие по делу экс-главы Тернопольского областного совета Михаила Головко. Чиновника подозревают в вымогательстве взятки в размере более 600 тыс. грн от предпринимателя.

Видео дня

Об этом сообщили в НАБУ. Прокурор САП 11 января принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении Головко.

Материалы следствия по экс-главе Тернопольского облсовета выделили в отдельное производство. Также Головко сообщили о новом подозрении. На сегодняшний день материалы уголовного производства открыты стороне защиты для ознакомления, добавили в САП.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАБУ и САП задержали Михаила Головко и двух заместителей главы Тернопольской ВГА за взятку в большом размере. Чиновники требовали 2,4 млн грн у бизнесмена-волонтера за подписание актов выполненных работ по строительству инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.

Также в сети показали записи разговоров чиновников с бизнесменом-заявителем. Они являются доказательством факта вымогательства большой взятки.

В июне Михаил Головко был освобожден из-под стражи. За него был внесен залог. На подозреваемого был наложен ряд обязательств.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber . Не ведитесь на фейки!