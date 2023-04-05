Славянск получил почти 5,5 тысячи проднаборов от Фонда Рината Ахметова

Около 5,5 тысячи наборов с самыми необходимыми продуктами питания от Фонда Рината Ахметова были отправлены в Славянск.

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На сегодняшний день в этом прифронтовом городе Донецкой области проживает более 100 тысяч граждан. Продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова получат самые незащищенные горожане.

В наборе – продукты, которые можно долго хранить и легко приготовить. Это макаронные изделия, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и т.д. Обязательно есть сахар и соль.

В конце марта россияне в очередной раз ударили ракетами по жилым домам в городе, два человека погибли. Напомним, что Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь в лечении и реабилитации людям, пострадавшим в результате этого теракта.

С начала полномасштабной войны Фонд передал более 189 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.