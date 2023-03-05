''Слава Украине! Героям слава!'' Сеть тронуло видео юных патриотов из Крыма

Несмотря на девять лет российской оккупации, в Крыму остаются люди, которые ждут, когда полуостров снова вернется под контроль Украины. В таком же духе крымчане воспитывают и своих детей. Доказательством тому стало видео, снятое в Крыму, на котором ребенок произносит лозунг "Слава Украине! Героям слава!".

Видео дня

Авторами ролика, опубликованного в сети, являются, судя по всему, двое детей. Они снимали традиционный крымский пейзаж – покрытые облаками горы и кипарисы – а один из несовершеннолетних при этом произнес известное на весь мир украинское приветствие (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На видео слышно, что он при этом заметно волновался.

Судя по голосу, эти крымчане совсем маленькие – вероятно, они родились незадолго до или уже после оккупации Крыма и даже не жили в мирной Украине. Несмотря на это, они все равно являются настоящими патриотами своей страны.

Этот ролик растрогал сеть. Украинцы поддержали смелых малышей и выразили надежду, что уже скоро благодаря Вооруженным силам Украины дети в Крыму смогут произносить украинский лозунг открыто и ни от кого не прячась.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Во временно оккупированном Крыму женщина слушала в автомобиле песню "Чернобаевка", чем вызвала негодование Z-патриотов. Приспешники страны-агрессора инициировали обращение в правоохранительные органы, требуя ее наказания.

– В целом в Крыму, несмотря на значительное давление и репрессии, усилилось партизанское движение. Активисты в очередной раз напомнили путинским военным и их приспешникам, что Крым – это Украина.

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