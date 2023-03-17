Сколько украинцев владеют иностранными языками и какими именно: результаты соцопроса

Более двух третей опрошенных украинцев (68%) имеют определенные знания по крайней мере одного иностранного языка, однако в основном эти знания не глубокие. Вообще не владеют иностранными языками почти треть граждан.

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Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. В частности, большинство украинцев (51%) имеют некоторые знания английского языка, но только 23% из них могут читать, писать и общаться на бытовом и даже на профессиональном уровнях.

Что касается других иностранных языков, то владение по крайней мере одним навыком польского языка составляет 22%, а умение читать, писать и общаться в быту и профессиональной деятельности – 10%, немецкого – 14%-5% соответственно, французского – 7%-2%, испанского – 3%-1%, венгерской 2%-0%, турецкой – 1%-1%.

Вообще не владеют иностранными языками на любом уровне почти треть взрослых жителей Украины – 31,8%. В данном контексте не учитывался русский язык.

Более половины (56%) имеют желание повышать свой уровень знания иностранного языка, но 61% утверждают, что у них нет нужды в знании иностранного языка для профессиональной деятельности.

Наибольшими стимулами для изучения английского называют:

большие возможности путешествия (43%),

интерес к изучению иностранных языков (36%),

более разнообразный досуг (33%),

возможность работать в международных компаниях (31%).

В то же время среди главных барьеров для изучения – нехватка времени (38%), наличие более важных жизненных приоритетов (34%), отсутствие финансов (33%) и недостаток мотивации (31%).

Напомним, 52% украинцев считают, что учить русский язык в школах не стоит ни в коем виде. 33% респондентов ответили, что изучению этого языка можно посвящать меньше времени (или столько же), сколько другим иностранным языкам (например, английскому, немецкому).

Как сообщал OBOZREVATEL, большинство жителей Украины (82%) считают, что будущее нашей страны как успешной и свободной зависит от того, станет ли она членом Европейского Союза (в т.ч. полностью согласны – 50%). Не согласны с этим утверждением – 14%.

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