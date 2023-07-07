Сколько украинцев считают себя счастливыми даже в условиях войны: результаты опроса

На фоне полномасштабной войны в Украине, которая длится почти полтора года, 70% граждан считают себя счастливыми, а 16% – наоборот. Несмотря на трудности и настоящие вызовы украинцы находят способы адаптироваться к сложной реальности и двигаться вперед.

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Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в начале июня 2023-го. В целом социологи поинтересовались мнением 984 украинцев, которые сегодня живут во всех регионах, подконтрольных украинским властям.

Отмечается, что до полномасштабного российского вторжения, в декабре 2021 года, 71% украинцев считали себя счастливыми, а 15% – несчастными.

По словам социологов, как и тогда, сейчас сохраняется тенденция, что младшие (80%) и более богатые (86%) респонденты чувствуют себя более счастливыми. Также географически с запада (75%) к востоку (69%) снижается доля тех, кто счастлив. Большинство жителей восточных регионов тоже считают себя счастливыми людьми. В то же время только 54% вынужденных переселенцев признаются, что счастливы.

Специалисты подчеркнули, что другие опросы КМИС показывают ряд негативных последствий для украинцев в результате российского вторжения. В частности, 78% говорят о ранении или гибели по крайней мере одного из родственников или друзей, 64% – снижении доходов, 29% – потере работы. Кроме того, 64% отмечают ухудшение психического здоровья, 55% – физического здоровья.

"Поэтому принципиально важно, что показатель счастья практически не изменился и в целом, и среди отдельных категорий населения. Украинцы, несмотря на море трудностей и нынешних вызовов, находят способы адаптироваться к сложной реальности и двигаться вперед", – пояснил результаты опроса исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, опрос показал, что часть украинцев готовы присоединиться к рядам ВСУ, если военная ситуация обострится вокруг их городов. Больше всего таких людей в Житомире, Ивано-Франковске, Ривне и Черкассах – по 17% опрошенных, а также в Виннице, Полтаве и Хмельницком – по 16%.

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