Сколько украинцев готовы пойти в ВСУ в случае обострения ситуации вокруг их городов: результаты опроса

В случае, если военная ситуация обострится вокруг их городов, часть украинцев готовы вступить в ряды Вооруженных сил Украины. Больше всего таких людей в Житомире, Ивано-Франковске, Ривне и Черкассах – по 17% опрошенных, а также в Виннице, Полтаве и Хмельницком – по 16%.

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Речь идет о мужчинах и женщинах старше 18 лет. Таковы результаты опроса, который социологическая группа "Рейтинг" провела 21 апреля – 22 мая 2023 года по заказу Международного республиканского института. Он охватил 21 большой город, в каждом из которых вопросы задали 800 жителям.

В ВСУ также запишутся 6% харьковчан, 8% одесситов, 8% запорожцев, 10% днепрян, 12% киевлян и 15% львовян.

При этом в крупных городах около 60% жителей говорят, что останутся в городе в случае обострения военной ситуации.

"Жители планируют оставаться в своих нынешних громадах, несмотря на обострение ситуации в военное время и после войны. От 45% до 61% планируют остаться в пределах своего города, даже если ситуация вблизи него усложнится из-за военных действий. Кроме того, от 87% до 96 % жителей в каждом из опрошенных городов заявили, что не собираются покидать свой город после войны", – свидетельствуют результаты опроса.

Жителей областных центров также спросили об их волонтерском взносе. Из крупных городов, по словам опрошенных, больше всего волонтерят жители Днепра: 6% сказали, что делают это на постоянной основе, а еще 36% - время от времени. Во Львове 5% волонтерят регулярно и 36% периодически. В Запорожье – 6% и 32% соответственно, в Киеве – 6% и 29%, в Одессе – 4% и 22%, а в Харькове – 4% и 16%.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины пользуются почти полным доверием граждан. Нашим защитникам доверяют 95% опрошенных украинцев, а 65% из них выразили свое полное доверие Силам обороны. Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 80% опрошенных.

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