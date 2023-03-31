Сколько украинцев считают неприемлемыми переговоры с РФ и выступают за вступление Украины в НАТО: результаты опроса

Подавляющее большинство украинцев верят в победу Украины в войне с Россией и считают неприемлемым вступать в переговоры с РФ до полного изгнания оккупантов со всей территории Украины за границы по состоянию на 1991 год. Также большинство украинцев выступает за вступление государства в НАТО.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса "Общественное мнение о войне, победе и гарантиях безопасности", проведенном социологической службой Центра Разумкова с 22 февраля по 1 марта 2023 года в рамках проекта Программы MATRA, финансируемого посольством Королевства Нидерландов в Украине.

Согласно опросу, в победу Украины верят 93% украинцев. При этом относительное большинство победой считает изгнание оккупантов со всей территории Украины и восстановление границ по состоянию на январь 2014 года – 47% среди верующих в победу Украины. При этом стало больше тех, кто считает победой уничтожение армии РФ и содействие распаду внутри России. Если в августе 2022 года такой ответ давали 20,5% опрошенных, в декабре 2022 года – 22,5%, то в этом опросе уже 31% респондентов так считают.

72% украинцев считают неприемлемым начинать переговоры с Россией сейчас. Большинство – 60,7% – считают, что их нужно вести только после полного изгнания оккупантов со всей территории Украины за границу по состоянию на 1991 год.

Изменилось отношение украинцев и к вступлению Украины в НАТО. За вступление нашего государства в эту организацию проголосовали 74%, тогда как в июне 2017 г. за вступление в НАТО намеревались голосовать всего 48%.

Опрос проводился во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Херсонской областей, Крыма и территорий, где происходят боевые действия. Опрошены 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как сообщал OBOZREVATEL, большинство украинцев хотят освобождения всей Украины, включая Крым, даже если это затянет войну. Таковы результаты всеукраинского соцопроса, проведенного КМИС.

А социологический опрос, закончившийся 22 февраля 2023 года, показал: 52% украинцев считают, что изучать русский язык в школах не стоит ни в коем виде. 33% респондентов ответили, что изучению этого языка можно посвящать меньше времени или столько же, сколько другим иностранным языкам.

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