Сколько украинцев хотят освобождения всей Украины, включая Крым, даже если это затянет войну: результаты опроса

В Украине 64% жителей выступают за попытку военного освобождения Крыма от российских захватчиков, даже если это создаст риск уменьшения поддержки Запада и более продолжительной войны. Если же деоккупированы и надежно защищены будут все территории, включая Донбасс, но кроме нашего полуострова, то 24% украинцев согласятся на такой сценарий.

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Еще 8% не смогли определиться со своим ответом. Соответствующий всеукраинский соцопрос методом телефонных интервью с 22 февраля по 6 марта 2023 года провел Киевский международный институт социологии (КМИС). Респондентами стали жители территорий в пределах, контролируемых властями Украины до 24 февраля-2022.

Эксперты отметили, что, по последним данным их исследований, только 9% украинцев в целом готовы к территориальным уступкам, а 87% – против. Однако при смене формулировки и предложении некого компромисса результаты опроса были немного другими.

Участникам социологического вопроса предлагались два сценария. Один включал помощь Запада освободить и надежно защитить все территории, включая Донбасс, однако без Крыма. Согласно этому сценарию, Украина воздерживается от военного освобождения. Второй сценарий – попытка военного освобождения полуострова, однако с пониманием, что Запад может снизить помощь, а война может затянуться.

В КМИС отметили: когда пространство для нахождения "компромиссов" расширяется, больше людей готовы принять такой формат действий. Однако все равно больше половины выступает за то, чтобы попытаться освободить все украинские земли.

Такие результаты актуальны для всех регионов. Поддержка компромисса составляет максимум 27% (север). Наименьшее количество жителей поддерживают уступки на западе (17%).

Как сообщал OBOZREVATEL, социологический вопрос, который закончился 22 февраля 2023 года, показал: 52% украинцев считают, что изучать русский язык в школах не стоит ни в каком виде. 33% респондентов ответили, что изучению этого языка можно посвящать меньше времени (или столько же), сколько другим иностранным языкам (например, английскому, немецкому).

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