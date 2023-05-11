Сколько украинцев продолжают слушать русскую музыку, несмотря на войну: данные соцопроса

После вероломного вторжения российских войск в Украину почти 44,5% среди поклонников российской музыки в нашей стране отказались слушать ее впредь. Лишь на 6,6% среди опрошенных украинцев агрессия Кремля и его приспешников никак не отразилась при выборе реперуара для прослушивания.

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Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании Gradus Research. При этом, согласно результатам опроса, 20% наших сограждан не слушали хиты на русском языке задолго до 24 февраля 2022 года.

"Около четверти респондентов (22%) русскую музыку еще слушают, но гораздо меньше, чем раньше. 1% слушает русское больше, чем до войны, а 0,4% стали потреблять русский музыкальный контент после 24 февраля. 6% не определились или отказались отвечать", – подчеркнули социологи.

Интересно, что полномасштабная война изменила и языковые привычки на бытовом уровне. Более половины респондентов (61%) перешли на общение украинским языком даже на пресловутой кухне.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове произошел очередной языковой скандал, когда туристы на элитном внедорожнике громко слушали хиты путиниста Григория Лепса. В ответ на резонные замечания прохожего, водитель и пассажир начали хамить и выбивать из рук камеру.

Спесь молодых фанатов длилась недолго. В результате они публично извинились, написали объяснительную в полиции и получили повестки в военкомат по месту жительства.

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