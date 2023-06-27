Сколько украинцев не готовы взаимодействовать с жителями России и Белоруссии: результаты опроса

Абсолютное большинство украинцев не хотят иметь никаких отношений с жителями России и Беларуси – не готовы с ними ни сотрудничать, ни взаимодействовать. Ничего общего с россиянами не хотят иметь 90% украинцев, а с белорусами – 73%.

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Таковы результаты социологического опроса "Формула устойчивости Украины", проведенного Группой "Рейтинг" по заказу Национальной платформы устойчивости и сплоченности. Опрос проводился 6-11 июня.

Так, согласно данным соцопроса, с жителями Беларуси готовы сотрудничать только 22% украинцев, а с жителями России – всего 7%.

Большинство украинцев не хотят взаимодействовать также с жителями незаконных "ДНР" и "ЛНР". О своей неготовности иметь отношения с ними заявили 63% опрошенных. В то же время 30% все же готовы сотрудничать с этой группой лиц.

С живущими в Украине россиянами не готовы взаимодействовать – 49%. Несколько меньше половины украинцев ответили, что могут с ними сотрудничать и взаимодействовать – 47%.

При этом украинцы готовы к сотрудничеству и взаимодействию с украиноязычными земляками, жителями Евросоюза, переселенцами из других областей Украины и с теми согражданами, которые оказались под оккупацией после 24 февраля 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, большинство украинцев верят в ВСУ и убеждены, что Украина двигается в правильном направлении.

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