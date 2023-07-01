КМИС: ВСУ доверяют 95% украинцев, Зеленскому – 80%

Вооруженные силы Украины пользуются почти полным доверием граждан. Нашим защитникам доверяют 95% опрошенных украинцев, а 65% из них выразили свое полное доверие Силам обороны.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. В нем 10-21 мая приняли участие 2509 человек из всех областей Украины, кроме временно оккупированных территорий.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 80% опрошенных, причем 35% граждан выразили полное доверие главе государства.

С доверием к другим институциям и органам власти ситуация хуже. Меньше всего украинцы доверяют Верховной Раде, Офису генерального прокурора и политическим партиям. Несколько лучше ситуация у правительства, местных органов власти и Национальной полиции.

Опрос также показал, что, несмотря на постоянные ночные обстрелы, моральный дух украинцев и вера в победу остаются неизменными. Сейчас украинцы ожидают, что война будет длиться дольше, но их вера в победу остается прежней.

"В мае 2023 года 47% респондентов ожидали еще по крайней мере шесть месяцев войны по сравнению с 18% в мае 2022 года. В последнем опросе 44% сказали, что потеряли друзей и семью по сравнению с 20% в мае 2022 года. За последний год количество оптимистично настроенных в будущее оставалось практически неизменным, когда попросили назвать причину их оптимизма, больше всего упоминали "победу", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным другого опроса, абсолютное большинство украинцев (86%) верят в Вооруженные силы Украины. Также граждане нашего государства убеждены, что Украина движется в правильном направлении.

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