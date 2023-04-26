Сколько украинцев читают книги во время войны и какую тематику предпочитают: результаты соцопроса

После полномасштабного вторжения России большинство читающих украинцев сменили предпочтение в выборе книг. Основной тематикой для тех, кто продолжил читать книги во время войны стал анализ военных событий, происходивших в мире.

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При этом в первые месяцы вторжения многие украинцы совсем не читали книг, а отдавали предпочтение просмотру новостных лент. Об этом свидетельствуют результаты онлайн-опроса "Практики чтения во время войны", который провел Украинский институт будущего.

Согласно соцопросу, 39% всех респондентов заявили, что в первые весенние месяцы вторжения совсем не читали книги. 18% участников опроса отмечали, что практики чтения книг в первые месяцы полномасштабной войны не изменились, 17% – что война заставила их читать больше (или начать читать), 15% – изредка открывали любимые книги для стабилизации психики, 6% – продолжили читать профессиональную литературу, 5% – изменили тематику или направление книг.

Примечательно, что абсолютное большинство украинцев, которые совсем не читали книги в первые месяцы полномасштабного вторжения, переключились на просмотр коротких новостей в интернете и социальных сетях.

Из 1200 респондентов 42% отметили, что после 24 февраля 2022 года прочитали до 5 книг, 16% – от 5 до 10 книг, 10% – от 10 до 20 книг, 9% – более 20 книг, а 23% не прочли ни одной книги. При этом в период 2021 года и за начало 2022 года не прочитали ни одной книги 14% респондентов, 37% – прочитали до 5 книг, 22% – от 5 до 10 книг, 12% – от 10 до 20 книг, 15% – более 20 книг, только 14% – не прочли ни одной книги, хотя бы фрагментарно.

Также следует отметить, что после начала полномасштабной войны предпочтения читателей несколько изменились и популярность приобрели новые темы и направления книг. Почти вдвое больше украинцы стали читать описание и анализ военных событий, происходивших в мире. Также увеличился интерес читателей к публицистической литературе и анализу текущих социально-политических событий. Немного больше украинцы стали читать об истории нашей страны.

Кроме того, в перечень наиболее популярных книжных тематик попали медицина, психологические статьи, исторические и биографические книги, а также развлекательные статьи.

Среди авторов, помогающих лучше понять ситуацию современности, чаще других упоминали Тараса Шевченко, Лину Костенко, Сергея Жадана, и Джорджа Орвелла.

Ранее сообщалось, что 52% украинцев считают, что изучать русский язык в школах не стоит ни в каком виде. 33% респондентов ответили, что изучению этого языка можно посвящать меньше времени (или столько же), сколько другим иностранным языкам (например, английскому, немецкому).

Напомним, в Украине 64% жителей выступают за попытку военного освобождения Крыма от российских захватчиков, даже если это создаст риск уменьшения поддержки Запада и более продолжительной войны. Если же деоккупированы и надежно защищены будут все территории, включая Донбасс, но кроме нашего полуострова, то 24% украинцев согласятся на такой сценарий.

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