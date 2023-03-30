Сколько должно продолжаться обучение мобилизованных во время военного положения в Украине и о каких нюансах нужно знать: разъяснение

В Украине во время общей мобилизации в условиях военного положения прежде всего в ВСУ забирают лиц с опытом прохождения военной службы, и такие бойцы могут направляться непосредственно в боевые части. А вот военнообязанные, которые не проходили до этого службы, должны сначала быть отправлены в учебные центры для базовой и профессиональной подготовки.

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Такая длится не менее месяца, в зависимости от специальности, также ныне определенное количество тех, кто получил повестки, проходит обучение и за границей. OBOZREVATEL собрал разъяснение о том, сколько должно продолжаться обучение мобилизованных и о каких нюансах нужно знать со слов военных.

В условиях войны будущего военнослужащего должны готовить в учебном центре от 30 до 70 дней. Так говорят в Управлении по связям с общественностью ВСУ, объясняя, что месяц идет базовая общевойсковая подготовка, далее 14-40 дней – профессиональная подготовка по конкретной военно-учетной специальности.

В ходе базовой подготовки военнослужащие учатся обращаться с оружием – собирать, разбирать, чистить и стрелять из автомата, осваивают тактическую медицину, базовые оборонные действия, подтягивают свою физическую форму и привыкают к постоянным физическим и эмоциональным нагрузкам.

Подготовка для некоторых подразделений, таких как десантно-штурмовые, может быть физически и эмоционально тяжелее – с полосами препятствий, ночными стрельбами и т. д. К тому же в самое подразделение может быть предварительный отбор.

Среди проблем на этапе обучения, о которых рассказывают сами военнослужащие, есть нехватка опытных инструкторов. В связи с полномасштабным вторжением количество людей, проходящих через учебные центры, существенно выросло.

"Люди с боевым опытом, в том числе и за границей, сейчас организовали свои частные курсы. Государство не делает ничего, чтобы их поощрять (преподавать в "учебках"), – признался в комментарии "УП" анонимно один из военнослужащих Сил ТрО, который сейчас проходит реабилитацию после ранения.

Время на профессиональную подготовку мобилизованных распределено следующим образом:

– до 14 дней – на стрелков;

– до 30 дней – на экипаже бронетехники, артиллерийских систем, систем ПВО, минометов;

– до 30 дней – на экипаже радиоэлектронной разведки (РЭР), радиоэлектронной борьбы (РЭБ), инженерно-саперных специальностей;

– до 40 дней – на экипаже беспилотных авиакомплексов (БпАК);

– до 40 дней – на сержантский склад.

Однако, как показывает опыт в зоне боевых действий, не все мобилизованные проходят даже базовую подготовку.

"В феврале на Авдеевском направлении мы встретили недавно мобилизованного военнослужащего 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которого отправили в зону боевых действий без прохождения "учебки". По профессиональному опыту у него была срочная служба в армии в должности водителя и гражданская работа за границей. Впрочем, сам мужчина ни на что не сетовал – всему научился на месте, нес службу в окопе в нескольких сотнях метров от врага. На вопрос, при каких условиях мобилизованного без подготовки могут отправить в зону боевых действий, в ВСУ не ответили", – привело пример издание "УП".

Отмечается, что немного больше времени в Украине отведено на переподготовку мобилизованных офицеров запаса, то есть людей, окончивших военную кафедру или находящихся в отставке – от 35 до 90 дней. В отличие от обычных мобилизованных, их готовят не в учебных центрах, а в вузах, которых в Украине есть пять.

Как рассказал программист по имени Сергей, обладавший опытом военной кафедры, его отправили на доучение в Академию Сухопутных войск имени Сагайдачного. Подготовка длилась около 60 дней – 30 на теорию и 30 на практику, чего, по словам самого Сергея, предостаточно: "необходимый минимум" точно дали.

"Стрельбы у нас были минимальны – разве из минометов один день, просто чтобы потренироваться стрелять (Сергей работает на другом вооружении. – Ред.). А вот оттачивание алгоритмов действий на разных звеньях – от подносящего снаряда солдата до командира, старшего офицера батареи – этого было много. То есть я "поработал" на каждой штатной должности для стрельбы", – рассказал военный.

Из минусов обучения он назвал разве что затеоретизированность некоторых преподавателей. К примеру, во время занятий они обсуждали работу батареи на шесть установок, когда в реальности им приходится работать с одной-двумя.

Общую атмосферу на курсах военный описывает словом "нормальная" – почти все его сокурсники, как и он, были мобилизованными. В основном получили повестки на работе или проходя мимо блокпоста. Добровольцев было немного.

Несмотря на обещание Терцентра комплектования о том, что мобилизованные смогут ходить на теоретические занятия в академию, как на работу – то есть ночевать дома, этого не произошло. В течение своей учебы Сергей жил в казармовом режиме на полигоне.

После обучения мобилизованные разъезжаются по подразделениям, к которым их распределили ТЦК в соответствии с заявками бригад или отношение (если его приняли во внимание). Сергей подчеркнул, что ему повезло – его отправили в одну из топовых артиллерийских бригад ВСУ, где он уже третий месяц служит на офицерской должности. А все его одногруппники сейчас служат на разных установках.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель Комитета ВСУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отметил, что в Украине не будут увеличивать мобилизацию из-за намерений России разместить ядерное оружие в Беларуси. Но усилить мобилизационные мероприятия могут, когда потребуется на фронте – например, для проведения контрнаступления.

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